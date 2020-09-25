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Галерея М17 запрошує на виставку Віктора Сидоренка «Несвоєчасне»

Поціновувачі мистецтва зможуть насолодитися роботами відомого художника до 18 жовтня

Галерея М17 запрошує відвідати експозицію Віктора Сидоренка – «Несвоєчасне». Його виставка складатиметься із двох проєкти – циклу «Пляж і берег» та Un-Timely. Відвідувачі побачать не лише картини, а й ексклюзивні матеріали – «архів» створення роботи «Пляж і берег»: фотографії та відео кримських пляжів та акварельні ескізи.

 – Мене захоплює сама історія створення полотен, тому що спочатку були фотографії, потім відео-робота, потім ескізи і вже далі від ескізів він прийшов до живописного полотна, яке і стало кінцевим результатом цього проекту, – ділиться враженнями директорка М17 і кураторка виставки Наталія Шпитковська.

Ідея несвоєчасності і самобутності мистецтва залишається основною в творчому житті митця:

– Роботи чи картини, які були не актуальні, я стирав. Повертаючись до них, додавав елементи, які мені були потрібні. Тому я обрав незвичайну, темпоральну техніку для виконання цих робіт. Вважаю, шо не варто боятись стати «неактуальним» у звичному розумінні цього слова, стати несвоєчасним, варто боятися не бути живим, – підкреслив художник Віктор Сидоренко.

Віктор Сидоренко є відомою постаттю в сучасному українському мистецтві. Час, Пам’ять та Історія — центральні ідеї його проектів. У сферу творчих інтересів художника входять специфічні реалії нашого часу — проблеми пам’яті, питання ідентифікації особистості в сучасному світі, перспективи людини в новій глобалізаційній моделі. Дослідницька спрямованість його творчості також стосується і минулого, але з підкреслено деідеологізованим ставленням до культурної спадщини та з використанням можливостей нових медіа.

Роботи Віктора Сидоренка можна побачити у Галереї М17 до 18 жовтня.

Фото надано Галереєю М17

афиша М17