Переможниця проекту Garage music випустила dance-відео на сингл «Под гитару»

Вероніка Коваленко в середині літа 2020 завоювала перемогу в інтерактивному голосуванні від Нового каналу: її авторський трек «Поцарапала» став музичним супроводом до онлайн-серіалу Fakе (Новий канал). Але юна артистка не стоїть на місці і поспішила презентувати нову роботу.

На цей раз одна з найяскравіших представниць тинейджерского шоу-бізнесу представила dance-відео на сингл «Під гітару» з дебютного однойменного альбому. Заголовний сингл лонг-плея припав до душі слухачам, і Вероніка вирішила, що лід-сингл платівки потребує візуалізації.

За словами юної артистки робота над відео почалася ще взимку, однак через карантинні обмеження реалізацію задуманого довелося відкласти на кілька місяців. Сам знімальний процес тривав сім годин.

– За задумом режисера-постановника Антона Онова dance-відео «Під гітару» було знято в аскетичній обстановці: без декорацій і зайвих деталей. Саме за допомогою хореографічної постановки наша команда хотіла передати драйв треку, – розповідає співачка.

Нагадаємо, Вероніка Коваленко заявила про себе на популярному телешоу. Її авторський кавер на хіт «Тает лед» налічує близько 18 млн переглядів на YouTube. З тих пір артистка брала участь у фестивалі «Чорноморські Ігри», ставала фіналісткою проектів «Хочу в Open Kids» і «YUNA Junior», знялася в серіалі «Кріпосна» та отримала звання «Гордість України».

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