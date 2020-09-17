«Друзі» назавжди: Revolution Beauty випустили лінійку косметики на честь серіалу

Тепер можна відтворити макіяж у стилі Моніки, Рейчел та Фібі за допомогою офіційних б’юті-продуктів ситкому

Культовий серіал «Друзі» випустив власну лінійку косметики в колаборації з косметичним брендом Revolution Beauty. Косметика культового серіалу відображає дух 90-х та легендарні образи героїнь – Моніки, Рейчел та Фібі. Про це повідомляє видання Allure.

До колекції косметики Friends увійшло три палітри тіней для повік із дев’ятьма відтінками у кожній, три кремові помади та шість блиисків для губ. Кольори помад для губ відповідає тим, які у серіалі зазвичай носили Фібі Буффе, Рейчел Грін та Моніка Геллер. А кожен блиск носить імена одного з шести друзів. Палітри тіней також носять назви трьох подруг. А кольори тіней називаються відповідно до того, з чим у серіалі асоціюються дівчата.

– Ми детально розглянули кожного персонажа: що він носить, манери поведінки, макіяж, який вони використовують, особистість, і почали будувати звідти. Продукти по-справжньому є частиною життя кожного персонажа, – сказав засновник Revolution Beauty Адам Мінто.

Також у колекції представлено дві косметички – чорна з легендарним надписом Friends та у принт з лобстерами, а ще набір з трьох резинок з цими ж принами та фіолетове дзеркало, на якому зображено жовту рамку з квартири Моніки.

Колаборація серіалу Revolution Beauty та «Друзі» надійшла у продаж у США 14 вересня, а в усьому світі її можна придбати з 16 вересня 2020 року. Ціна на кожен б’юті-продукт коливається від 8 до 12 доларів.

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