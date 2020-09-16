Концерт Макса Барських: Open Air дозволений і відбудеться. Відома нова дата!

Концерт «Макс Барських: OPEN AIR», який повинен був відбутися 18 вересня на оглядовому майданчику КВЦ «Парковий», перенесений на 24 вересня. Місце проведення залишається незмінним. Усі квитки дійсні на нову дату.

Дмитро Феліксов, співвласник VIRUS Music (компанія-організатор концерту), пояснив рішення:

– Ми всі переживаємо і стежимо за трендами епідеміологічної ситуації в країні та у світі. Наприкінці минулого тижня було оголошено, що у зв’язку з переходом Києва до помаранчевої зони з 14.09 дозволяються лише заходи з менш ніж 220 глядачами. 14 і 15 вересня відбулася робоча зустріч головного санітарного лікаря, міністра культури, голови офісу Президента з представниками музичної індустрії: організаторами концертів, квитковими операторами, концертними майданчиками, Всеукраїнською професійною спілкою працівників музичної індустрії.

Учасники погодилися, що таке обмеження вбиває галузь, в якій працюють сотні тисяч людей. Також було озвучено, що організатори заходів в закритих приміщеннях в змозі забезпечити безпеку глядачів на рівні не нижче, а навіть і вищому за той, що ми спостерігаємо в громадському транспорті, на ринках і в торгових центрах. За результатами зустрічі було розроблено підхід, який забезпечує глядачів культурним продуктом з належним рівнем безпеки, що не дисонує з обмеженнями в інших сферах (в т.ч. заклади громадського харчування, громадський транспорт).

На засіданні КМУ 16.09 були прийняті зміни до переліку обмежень у помаранчевій зоні, до якої зараз належить і Київ. Серед змін: у помаранчевій зоні дозволяються культурні заходи за умови розміщення не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; заповнення не більше ніж 50% сидячих місць в залах, а також стоячи – при забезпеченні організатором дистанції між відвідувачами у 1,5м. Проект постанови був прийнятий з доопрацюванням в одноденний термін. По суті, це обмеження зеленої зони.

Чому концерт переноситься?

Концерт Макса Барських може бути проведений в помаранчевій зоні. Замовлення техніки для монтажу сцени, а також найм відповідного персоналу, який приїде з різних областей України, потрібно було зробити не пізніше вечора 15.09. А рішення КМУ озвучили саме за дві доби до 18.09. На монтаж сцени для шоу нам потрібно трохи більше 2 діб за умови, що техніка і персонал вже на майданчику. Тому ми, на превеликий жаль, не встигаємо і змушені перенести концерт на четвер 24 вересня. Дякуємо артисту і його менеджменту за довіру і крок на зустріч!

Ми дуже хочемо зробити гарне шоу і порадувати публіку, при цьому забезпечивши на майданчику дотримання необхідних заходів безпеки: відстань між столами – 1,5 метра, розмітка дистанції для черги у вбиральні та на барах, температурний скринінг відвідувачів, доступ до безкоштовних антисептиків, весь персонал в масках і рукавичках, обслуговування столиків офіціантами для зменшення скупчення людей на барах і на фуд-корті.

Квитки дійсні на нову дату, обмінювати їх не потрібно. У цей непростий час багато, на жаль, часто залежить не від нас. Приймаємо це і як компанія, і як Громадяни.

Ми закликаємо глядачів бути відповідальними: дотримуватися дистанції, правильно носити маски, обробляти руки антисептиком, не чіпати обличчя. Все це в ваших силах, ці прості кроки допоможуть стримувати поширення захворюваності, при цьому не відчуваючи себе позбавленими радощів життя.

Михайло Ясинський, генеральний продюсер Secret Service Entertainment Agency, представляє інтереси Макса Барських, додав:

– Концерти з певними обмеженнями дозволені, і це для нас можливість продовжувати свою роботу, випускати нові пісні та радувати глядача. Сподіваюся, що вже скоро ми побачимося з нашими фанатами в більш звичних умовах, а поки будемо дотримуватися норм і отримувати задоволення від зустрічі з улюбленими артистами.

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