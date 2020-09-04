Коли відбудеться «Євробачення-2021»?

Організатори пісенного конкурсу назвали дату концертів

The European Broadcasting Union оголосив дати «Євробачення-2021». Півфінали пісенного конкурсу відбудуться 18 і 20 травня, а гранд-фінал – 22 травня 2021 року. Про це пише офіційний сайт «Євробачення».

Прийматиме «Євробачення-2021» буде Роттердам у концертному залі Ahoy Arena. Країни можуть залишити представників від минулих років, але головна умова – представити нову пісню.

– Сцену перенесуть на наступний рік, адже її вже підготували. Багато залежить від того, що можна буде зробити в запланований час, залежить від доступності всіх залучених і самого духу 2021 року, — говорить виконавчий продюсер Сітце Баккер.

Нагадаємо, що представником України на «Євробаченні-2021» стане гурт Go-A.

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