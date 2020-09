UFW 2020 NO SEASON Season добігає кінця. Сьогодні фінальний день Українського тижня моди. І він пройде під назвою New Generation Day. Свої колекції покажуть:

16:00 – New Names: GA.EVA, ANNKARA,

17:00 – UFEG: Starter Runway,

19.00 – Fresh Fashion: PANOVE, ZHARKO,

20:00 – Fresh Fashion: FRBTK, IRON THREAD.

Вмикай стрім і «сідай в перший ряд» модних показів UFW 2020. Початок о 16:00!



