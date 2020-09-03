Новий каналG.spaceШОУМАНІЯUFW 2020. День 4. New Generation Day. Стрім всіх показів

UFW 2020. День 4. New Generation Day. Стрім всіх показів

UFW 2020 NO SEASON Season добігає кінця. Сьогодні фінальний день Українського тижня моди. І він пройде під назвою New Generation Day. Свої колекції покажуть:
16:00 – New Names: GA.EVA, ANNKARA,
17:00 – UFEG: Starter Runway,
19.00 – Fresh Fashion: PANOVE, ZHARKO,
20:00 – Fresh Fashion: FRBTK, IRON THREAD.
Вмикай стрім і «сідай в перший ряд» модних показів UFW 2020. Початок о 16:00!


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