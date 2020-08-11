Новий каналG.spaceШОУМАНІЯНеочікуване воз’єднання: Моніка Беллуччі та Венсан Кассель зустрілися в Італії

Неочікуване воз’єднання: Моніка Беллуччі та Венсан Кассель зустрілися в Італії

Колишнє подружжя провело разом час на озері Комо

Нещодавно акторів Моніку Белуччі та Венсана Касселя помітили разом на відпочинку на озері Комо в Італії. Зайвої інтриги розводити не будемо, подружжя зустрілося там заради старшої доньки Діви. Там дівчина знімалася у рекламній кампанії Dolce & Gabbana. Розлучення розлученням, але коли справа доходить до дітей, колишні можуть порозумітися.

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Моніка Беллуччі та Венсан Кассель разом з молодшою донькою Леоні приїхали підтримати Діву під час масштабних зйомок, що відбувалися наприкінці липня. Після уся родина залишилася в Італії, щоб провести певний час разом. Справжній сімейний відпочинок.

Фото: Getty Images

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