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29 липня
Натхненні карантином: HBO зніме серіал про пошуки вакцини від коронавірусу
Проект базуватиметься на ще не виданому романі
Американський телеканал HBO збирається зняти серіал про пошуки вакцини від коронавірусу у різних країнах. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Серіал розповість про те, на які кроки готові піти світові компанії заради порятунку людства від коронавірусу. Сюжет буде заснований на книзі журналіста Брендона Боррела «Перший постріл», яку ще не опублікували.
Режисером проекту стане Адам Маккей, який здобув «Оскара» за сценарій до фільму «Гра на зниження».
Коли вийде книга поки невідомо. Тому дату старту зйомок серіалу та його назву теж не повідомляють.
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