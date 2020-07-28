Кім Кардаш’ян в істериці заявилася на ранчо до Каньє Веста

Драма у стосунках зіркової пари набирає обертів

Нещодавно Кім Кардашьян приїхала поговорити з Каньє Вестом на їхнє ранчо у Вайомінгу. Зустріч не обійшлася без емоцій та сліз з боку Кім. Вона сильно переживає на рахунок того, що відбувається з її чоловіком останнім часом.

Фотографом вдалося зазняти розмову Кім та Каньє в автомобілі. На знімках видно, що Кардаш’ян істерично ридає.

– Вона не бачила Каньє вже кілька тижнів і дуже емоційно переживає те, що відбувається. Кім змучена і ображена на Каньє. Вона намагалася зв’язатися з ним кілька разів, але він її просто ігнорував, – повідомило анонімне джерело.

За словами інсайдера, Кім Кардаш’ян намагається допомогти чоловіку прийти в себе.

– Їм належить провести багато роботи, найголовніше для Кім – переконатися, що Каньє здоровий. Вона знає, що їй потрібно зосередитися на тому, щоб йому стало краще. Кім планує зробити все можливе, щоб допомогти Каньє отримати необхідну допомогу, – зазначив він.

Нагадаємо, розлади у родині Кардашян-Вест почалися з зізнань репера в тому, що вони з дружиною думали про аборт, коли Кім завагітніла в 2012 році. А нещодавно почала з’являтися інформація про те, що пара хоче розлучитися. Пізніше Кім публічно розповіла, що музикант страждає біполярним розладом. А на вихідних репер публічно вибачився перед дружиною за те, що розкрив особисті подробиці їхнього життя.

Фото: Getty Images

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