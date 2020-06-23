Різ Візерспун розходиться з чоловіком?

Під час карантину пара почала жити окремо

Нещодавно стало відомо, що голлівудська акторка Різ Візерспун та її чоловік Джим Тот перебувають на межі розлучення. 44-річна селебріті навіть придбала новий будинок, куди переїхала від чоловіка. Про це повідомляє видання Life & Style.

За словами інсайдера, шлюб Різ Візерспун вже давно «тріщить по швах». Мовляв, подружжя часто свариться і майже не проводить час разом. А під час самоізоляції ситуація настільки загострилася, що Різ вирішила подати на розлучення.

Чутки про негаразди у другому шлюбі Різ Візерспун поширюються вже кілька років. У 2018 році видання New Woman писало, що як вважав Джим, амбітна Різ занадто фокусувалася на кар’єрі і приділяла недостатньо уваги сім’ї.

Фото: Getty Images

Читай також:

Переносять: Коли пройде «Золотий глобус»?

Найкращі серіали HBO: ТОП-10 на думку редакції