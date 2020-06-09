Джамала поділилася улюбленими серіалами. Дізнайся ТОП-3 від Джа

Співачка розповіла в Instagram, які міні-серіали її вразили

Не знаєте, що подивитися у вільний час? Джамала вам підкаже! Часу у співачки і майбутньої мами двох дітей не так багато. Тому, якщо шукаєте не багатосерійні варіанти, то ось вам пару назв.

– Останнім часом мені стало зручніше дивитися невеликі серіали. Хахаха! Просто все великі, масштабні, так би мовити, і хороші ми вже подивилися! Але мені хочеться виділити ось ці три. Що їх об’єднує?

1. Взаємовідносини батьків і дітей, навіть точніше, підлітків і батьків.

2. Брехня і секрети в сім’ї. Чи задля порятунку? Може, це завжди шлях у прірву?

3. Вплив соцмереж, чужий вплив, думка сторонніх людей.

Жах, це так страшно, що просто якісь абсолютно необдумані коментарі в мережах, плітки через злість і помсту реально можуть зруйнувати цілі родини! Сказати легко – виправити дуже складно 🙁

Всі ці серіали з чудовим акторським складом. Обожнюю Різ Візерспун. А ще круті Кріс Еванс, Мішель Докер і абсолютно нова, але дуже талановита ізраїльська актриса Шира Хаас! – підписала пост Джамала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jamalajaaa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Йдеться про серіали «Неортодоксальна», «І всюди тліють пожежі» і «Захищаючи Джейкоба».

«Неортодоксальна» – серіал про дівчину, яка тікає з ортодоксальної громади хасидів і шукає своє місце в житті. Історія піднімає глобальні питання – від консерватизму релігії до ролі жінки в соціумі на зламі двох світоглядів.

«І всюди тліють пожежі» – історія двох сімей з різними поглядами на світ. Поки матері з’ясовують, хто правий, діти стають друзями. Як зміниться їхнє спілкування, якщо пожежа між дорослими вже розгорілася?

«Захищаючи Джейкоба» – кримінальна драма про життя родини після того, як їхнього 14-ти річного сина звинувачують у вбивстві однокласника.

Спасибі Джамалі за добірку гідних серіалів. У червні багато вихідних, а значить, буде час подивитися і дізнатися, схожі чи у вас кіносмаки з самою Джа.

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