Звичайно, всі кінопрем’єри березня 2020 тепер навряд чи вдасться побачити на великих екранах кінотеатрів. Але це не означає, що ми їх не зможемо подивитися, адже більшість з фільмів зовсім скоро з’являться в мережі. Чекаємо з нетерпінням і складаємо список MUST SEE, щоб нічого не забути!

«Емма»

Емма абсолютно впевнена, що краще від інших знає, як потрібно жити. Молода, красива і незалежна дівчина свято вірить, що вміє вдало зводити пари. Вона завжди підбирає підходящих кавалерів своїм подругам. Емма давно займається сватовством – зводить незаміжніх дівчат зі свого містечка з правильними чоловіками. Однак, сама дівчина заміж виходити не хоче. Вона готова присвятити своє життя романтичним розчаруванням та союзам інших людей. Але якось одна з її пар не клеїться! Чи вдасться Еммі розрулити ситуацію та владнати своє особисте життя, дізнаєтеся зовсім скоро.



«Бладшот»

Секретна корпорація RST повернула до життя Рея Гаррісона. Його дружину вбили, а сам він отримав смертельне поранення. Але сучасні тенології зробили з нього справжню машину, невразливу до жодної зброї. Зі звичайного морпіха Рей перетворився на універсального солдата. Контролюючи тіло Рея, компанія управляє його розумом і спогадами. Бладшот не знає, хто він насправді, і його завдання це з’ясувати.



«Мій шпигун»

Агент ЦРУ Джей-Джей провалив важливе завдання. Тепер у нього є лише один шанс відновити довіру. Потрібно лишень стежити за однією звичайною сім’єю. Але його засідку викриває звичайна 9-річна дівчинка Софі. Вони укладають угоду: Джей Джей вчить її, як це – бути шпигуном, а Софі обіцяє нікому не розповідати про те, що він – агент під прикриттям. Що вийде з цієї незвичної дружби? Подивимось!



«Тролі 2: Світове турне»

Правда в тім, що тролівст у світі багато! І тролі у них усі різні. Вони танцюють інакше, співають інакше та виглядають інакше. Фанк, Кантрі, Техно, Класика, Поп та Рок – усе різноманіття музики підвласне тролям. Тепер вони хочуть об’єднатися, щоб врятувати музику. Чи вдасться це їм, дізнаємося незабаром!



«Вірю в кохання»

Джеремі Кемпа – справжня зірка християнської музики. Він вірує в Бога та намагається жити за Його заповідями. Але коли кохання усього його життя дізналася про серйозну хворобу, віра хлопця похитнулася. Нього виникло багато запитань про справедливість життя. Чи є надія?…



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