Смішні цитати з серіалу «Відчайдушні домогосподарки»

Серіал «Відчайдушні домогосподарки» – це справжнє джерело цікавих і повчальних цитат. Але крім мудрих думок, є у цьому кіно й дуже кумедні фразочки! Брі, Сюзанн, Лінет, Габі і інші герої вели діалоги, що викликають сміх до кольок. Ми зібрали для себе 10 найвеселіших, на нашу думку, цитат серіалу, щоб прочитавши їх, у тебе точно піднявся настрій. Тільки не забудь озирнутися і переконатися, що оточуючі готові до твоїх вибухів сміху!

Ця людина кладе часник в мій паризький салат – по ній гамівна сорочка плаче!

Не зли його, ти вже не витримаєш так легко удару по голові кийком, як раніше!

Я живу як бродяга! Я сплю під плакатом Орландо Блума!

Я її народжувала 20 годин! Вона до цих пір повинна бути мені вдячна!

Карл сидів і гадав, чому ж заслужив божу немилість. Йому і у голову не приходило: а що, як Бог – це жінка?

Чому ти не додаєш мене у друзі на Фейсбуці, я ж віддала тобі свою нирку ?!

З приводу зради: кращий вихід – стрілецька асоціація. Коли Рекс став пропадати на засіданнях, я вирішила: нехай він пам’ятає, що вдома у люблячої дружини є заряджений Smith&Wesson.

Ти де-небудь бачив таких Квазімодо? Як тільки вона переступила поріг, у нас всі годинники в будинку зупинилися!

Таке відчуття, що мене карають. А я навіть не знаю, що накоїла.

– Ти ж дозволила себе поцілувати! – Так, але губи, а не гланди.

Дивись серіал «Відчайдушні домогосподарки» з вівторка по четвер о 11:00 на Новому каналі та насолоджуйся пригодами Брі, Габі, Сюзанн, Лінет і їх друзів!

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