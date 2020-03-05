«Євробачення 2020» в цьому році святкуватиме свій 65-річний ювілей. Традиційно цей міжнародний конкурс стає для любителів поп-музики подією року, збираючи біля екранів мільйони глядачів. Багато людей мріють побачити величезний концерт із трьох шоу в прямому ефірі і вгадати, хто ж переможе. Більше того, навіть роблять ставки. Читай в матеріалі, де і коли відбудеться «Євробачення 2020». Спеціально для тебе ми зібрали найважливішу інформацію про цей масштабний захід. Будь в курсі!

Де відбудеться конкурс Євробачення 2020?

За правилами змагання всіх учасників приймає країна-переможець. Минулого року нагороду виборов представник Нідерландів – Дункан Лоуренс із ліричною піснею про кохання «Arcade». А це означає, що Нідерланди запрошують учасників і фанів до себе! Незабаром організатори конкурсу оголосили точні дані. Отже, «Євробачення 2020» пройде в місті Роттердам (Нідерланди) на концертному майданчику Ahoy Arena. А поки давайте згадаємо, яким музичним матеріалом Дункан всіх підкорив.

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2020 від України: повний список

Дати проведення півфіналів

і фіналу конкурсу Євробачення 2020 Перший півфінал – 12 травня Другий півфінал – 14 травня Фінал – 16 травня

Так хочеться зазирнути в майбутнє і дізнатися, чим цього року здивують організатори. Але поки вони презентували тільки основні елементи концепції. Логотип конкурсу «Євробачення 2020» – це сукупність прапорів країн-учасниць, з’єднаних в коло. Цікаво, що творці цьогорічного логотипу надихалися роботами своїх же колег і створили сучасну візуалізацію логотипів Євробачення 1970, 1976 і 1980 років. Саме тоді міжнародний пісенний конкурс проходив в Нідерландах. Таким чином вони підкреслили не тільки цінність заходу для країни, але й історичний бекграунд.

А ось як виглядає сцена, яку створив німецький художник-постановник Флоріан Відер. Він надихався мостами і каналами, які з’єднують землю і воду в Нідерландах.

Слоган Євробачення 2020 року – Open Up, що означає – Відкрийся! Фраза спеціально не дописана до кінця. Чому варто відкритися, кожен вибере сам: музиці, новим захопленням, свободі виразити себе… Політ для фантазій величезний. Цікаво, як учасники конкурсу інтерпретують слоган в своїх концертних номерах. Чекаємо, як завжди, чогось незвичайного.

«Ми шукали тему і гасло, які відображають те, що стоїть за Нідерландами, і за чим голландці можуть ідентифікувати себе; країна з відкритим розумом до світу, де ми висловлюємо свою думку, з повагою один до одного. Ми також визнали важливим вибрати тему, яка відображає дух нашого часу. Люди стурбовані посиленням поляризації, і свобода не настільки очевидна для всіх, як слід. З гаслом «Open Up» ми гаряче запрошуємо людей відкритися іншим, висловлювати різні думки, розповідати один одному історії і, звичайно ж, слухати музику один одного», – підкреслив виконавчий продюсер пісенного конкурсу Сітсе Баккер.

Ведучі «Євробачення 2020» – Шанталь Янзен (актрісаі ведуча), Едсілія Ромблі (співачка, екс-учасниця Євробачення) і Ян Сміт (співак і коментатор). Шанталь п’ять разів була визнана кращою телеведучою країни. Едсілія відома своїми перемогами в нідерландській та європейської версії талант-шоу Soundmixshow і представляла країну на «Євробаченні 1998». А Ян Сміт не тільки останні 9 років коментував Євробачення, а й розвивається як співак.

Які країни відмовилися їхати на Євробачення 2020?

У 2020 році в Нідерландах виступлять учасники з 41 країни. Якщо нічого не трапиться (тримаємо кулачки), то конкурсант від України теж поїде. Нагадаємо, минулогоу року наша країна відмовилася відправляти переможця нацвідбору MARUV, і ми докладно писали про причини. З кожним роком країни покидають конкурс і часто з фінансових причин. У 2020 в Роттердам не поїдуть виконавці з Чорногорії та Угорщини. Невідома доля участі Туреччини. Після перемоги Кончіти Вурст в 2014 році прийнято рішення не відправляти своїх конкурсантів. І 2020 рік ніби теж не став винятком. Зате в 2020 до списку країн-учасниць приєдналася Болгарія.

Хто відразу проходить у фінал Євробачення 2020?

За правилами у фінал пісенного конкурсу, минаючи півфінали, гарантовано проходять учасники шести країн. Це країна-переможець минулого року (Нідерланди), та Велика п’ятірка: Іспанія, Німеччина, Італія, Великобританія і Франція. Такий привілей пояснюється тим, що ці країни не тільки головні спонсори конкурсу, а й засновники Європейського мовного союзу.

Як обирають переможця?

Кращого виконавця і пісню конкурсу обирає національне журі кожної з країн-учасниць, що складається з 5 чоловік. Після виступу всіх конкурсантів представники країн виходять в прямий ефір і озвучують бали. Але це тільки половина результатів турнірної таблиці. Адже другу частину балів виставляють глядачі! Обов’язкова умова конкурсу – заборонено голосувати за представника своєї країни. Телеглядачі можуть віддати свій голос за допомогою sms на номер, який побачать на екрані в прямому ефірі. Голосування стартує після виступу останнього виконавця і триває від 15 до 30 хвилин. Точний час оголошується ведучими конкурсу. У підсумку, бали журі та телеглядачів додаються і так визначаються півфіналісти, а згодом і переможець.

Особливості участі в конкурсі

У Євробаченні можуть взяти участь тільки виконавці старші 16 років. Один і той же артист не має права представляти кілька країн. Конкурсна пісня повинна бути новою, і не заявленою в ротацію до 1 вересня попереднього року. Максимальна тривалість – 3 хвилини. До того ж, на сцені не повинно знаходитися більше 6 осіб, заборонена фонограма і комп’ютерна обробка голосу. А також – політичні і висловлювання і негідна поведінка. Номер на репетиціях і півфіналах-фіналах має бути однаковим.

Хто їде від України на Євробачення 2020?

Скоро Нацвідбір за новими правилами стартує і в Україні. Крім телеглядачів конкурсанта від нашої країни обиратиме журі. Поки оголошено імена двох із них – Андрія Данилка та Тіни Кароль. Ведучим Нацвідбору став Сергій Притула. А це значить, що глядачі 100% матимуть гарний настрій. Запам’ятайте дати, щоб проголосувати за улюбленого виконавця: перший півфінал – 8 лютого, другий півфінал – 15 лютого і фінал – 22 лютого. Прямий ефір транслюватимуть СТБ та телеканал UA:Перший. Проте є можливість побачити все своїми очима, купивши квиток у зал. Конкурсанта від України обиратимуть у Києві в Палаці культури КПІ. Поспіши придбати, адже скоро почнеться найцікавіше.

Фото – eurovisionworld.com