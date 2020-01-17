Леді Гага невдовзі стане мамою

Американська співачка вирішила, що хоче мати дітей

Справжня діва провокацій Леді Гага нарешті задумалася про дітей. У віці 33-х років після численних романів співачка зрозуміла, що шукати щире кохання можна усе життя, а ось створити сім’ю їй хочеться вже зараз. А все це через феєричне падіння зірки зі сцени у фаната на руках під час концерту у Лас-Вегасі.

«Вона була дуже емоційна під час рентгену після падіння зі сцени. І раптом усвідомила, що у неї є все, що вона хоче в цьому світі, але у неї немає нікого, кому Гага могла б залишити свою спадщину. Але ж вона з міцної родини і завжди цього хотіла», – заявив виданню Radar Online інсайдер з близького оточення селебріті.

Проблема у тому, що через неврологічне захворювання Леді Гага не хоче сама виношувати і народжувати дитину. Співачка страждає на фіброміалгію, яка супроводжується хронічними болями. Тому виносити дитину самій для неї буде надзвичайним випробуванням. Єдиними можливими варіантами для Гаги залишаються всиновлення та сурогатне материнство.

Коли саме Леді Гага зважиться на дитину, поки незрозуміло. Але судячи зі слів інсайдера, співачка планує стати мамою у близькому майбутньому.

Фото: Getty Images

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