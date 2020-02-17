MÉLOVIN про Джамалу: «Це було моє найбільш глобальне розчарування»

Співак розповів все, що думає про український шоубіз в «Іспиті на відвертість із Машею Єфросініною».

Чому один із найпопулярніших співаків України цурається шоубізнесової тусовки? Невже MÉLOVIN упіймав зірку і вважає себе кращим за інших виконавців? Насправді причина в іншому:

– У 2018 році під час Нацвідбору на «Євробачення» я побачив хейт з боку публічних людей і артистів… Зрозумів, що таке шоубізнесова тусовка. Стільки я не отримував навіть від хейтерів у коментарях, – розповів MÉLOVIN.

Негативу виявилося так багато, що навіть мама співака була шокована. Вона телефонувала йому й говорила про пост Тоні Матвієнко з підписом #катаракта:

Та найбільше MÉLOVINа обурив вчинок Джамали.

– Побачити хейт від незнайомих людей для мене легко, а від тих, за ким спостерігаєш… Я раніше не розповідав про ситуацію з Джамалою. Дуже її люблю. Шалено. Співав з нею в дуеті на «Х-Факторі». І це був просто захват! І тут при всій своїй величезній любові я бачу коментар у неї під фотографією. Хтось написав: «Краще б поїхав Каднай, а не цей фарбований гом*к Меловін». І там був лайк. Я захотів подивитися, хто поставив. І побачив, що це Джамала. Мені набридло мовчати. Я виставив цей скрін собі у сторіз і написав: «Ось така думка судді». Почалася хвиля, всі фани побігли туди, атакувати та інше. На що Джамала написала: «Костю, не ведися. Це фейк». Я думаю, може, мені лінза око натерла. Ще раз зайшов у її верифікований акаунт, знайшов той самий коментар. Вона навіть його не видалила… Розумієш, наскільки це мене зачепило? І людина мені пише – це фейк, не ведися. Думаю, це було моє найбільш глобальне розчарування. Я люблю її як артиста і не розумію як людину.

Мел розповів Маші Єфросініній, що вони з Джамалою вітаються, коли бачаться. Але не більше того. Співак відкрив багато інформації про своє життя, не підбираючи слів і не соромлячись емоцій. Заходьте за лінком, щоб побачити інтерв’ю повністю.

Фото – @melovin_official