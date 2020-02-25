Інста-діва продемонструвала шикарну фігуру

Приберіть дітей від екранів та закрийте їм доступ в Instagram! Володарка однієї з найбільших поп шоубізу Кім Кардаш’ян виклала нові гарячі знімки. Селебріті постала перед камерою в самій лише білизні тілесного кольору. А все заради рекламної кампанії свого бренду Skims.

Нещодавно Кім випустила нову зручну білизну для жінок Naked. Головна фішка колекції – корегуюча білизна представлена у багатьох варіантах тілесних кольорів. Тому кожна дівчина, незалежно від кольору шкіри, зможе знайти свій ідеальний метч. Як пише сама Кім Кардаш’ян, «ця лінійка допоможе будь-якій дівчині виглядати як богиня, і зовсім необов’язково для цього мати такі ж форми, як у мене».

Продемонструвати нову колекцію Naked дружина Каньє Веста вирішила на собі. Для цього вона організувала гарячу фотосесію в тілесній білизні на тлі фактурного каньйону. Її ніжний образ вдало доповнило розпущене волосся. У соціальних мережах зірка написала, що пишається своєю новою роботою, а підписники засипали свою улюбленицю захопливими коментарями.

Особливим реквізитом на зйомці став концепт-кар 1970 року Lancia Stratos HF Zero. Це перший у світі автомобіль, створений спеціально для участі в гонках. Виявляється, Кім два роки мріяла про те, щоб влаштувати фотосесію саме з цим автомобілем. У 2018-му вона навіть писала про це у себе в Twitter.

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