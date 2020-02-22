KRUTЬ – мила, тендітна дівчина з важкою бандурою – одна з найзагадковіших фіналісток Нацвідбору на «Євробачення-2020». Ми зібрали цікаві факти про Марину Круть, які допоможуть вам краще зрозуміти цю виконавиця.

10 цікавих фактів про Марину Круть

1) Спочатку Марина хотіла грати на арфі, у неї навіть вдома є інструмент, але в результаті вибрала бандуру! І, як бачимо, не дарма!

2) Після закінчення музичного коледжу виграла приз – надходження в Консерваторію без іспитів. Але в останній момент передумала вчитися в Консерваторії і забрала документи.

3) Довгий час працювала в Китаї, спочатку співала, а потім співала і грала на бандурі. У 18 років на зароблені в поїздці гроші записала свій перший альбом.

4) Прокинулася відомою після того, як записала кавер на пісню Леонарда Коена – Hallelujah. Запис вийшов через кілька днів після смерті виконавця, але сама Круть не знала спочатку, хто взагалі автор пісні та й те, що він помер недавно. Тому дуже здивувалася, побачивши з ранку на ролику десятки тисяч переглядів!

5) Марина – інтроверт, і дівчина впевнена, що всі люди мистецтва в різній мірі інтроверти.

6) У 18 років захопилася балетом, і навіть думала перекваліфікуватися у балерину. Але вирішила, що 18 років – занадто пізно, щоб починати танцювати професійно і залишилася в музиці.

7) Черпає натхнення з води, любить багато часу проводити біля озер, морів і океанів.

8) Марина зізнається, що любить поїсти. Але на фігурі це не позначається, тому що бандура – важкий інструмент (6,5 кг!), Який їй доводиться постійно носити з собою, тому поправити не боїться!

9) Коли вона тільки починала професійно займатися бандурою, багато музикантів дивилися на неї скоса, мовляв, навіщо ти за це берешся? Це ж не формат, що не популярний інструмент! Марина зізнається, що відчувала буллінг від колег і осуд.

10) Під час навчання в музичній школі Марина грала в ансамблі бундуристів, й завжди «пасла задніх», за словами самої виконавиці. Ніхто з викладачів і не ставив на дівчинку, яка не подавала жодних надій.

І ось, пройшли роки, і зараз Марина Круть – досить відома бандуристка, і їздить по світу з виступами. На фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2020» Марина заспіває пісню «99».

Нагадуємо, що організаторами Нацвідбору на «Євробачення-2020» є СТБ і UA: Суспільне мовлення.

Фото: @bandura_krut

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