Український співак KHAYAT представив нову пісню CALL FOR LOVE, з якою боротиметься за право представити Україну на «Євробаченні-2020». Артист вдруге випробує удачу на пісенному конкурсі.

Слухати KHAYAT – CALL FOR LOVE онлайн:



За словами виконавця, ця робота стала великим кроком до руйнування його внутрішніх бар‘єрів як композитора, адже вона отримала нове звучання.



– Пісня CALL FOR LOVE – сміливий заклик до кохання. Головна ідея в тому, що любов є тією самою рушійною силою, яка робить наше життя яскравим і повноцінним, але не кожен готовий свідомо впустити її до свого серця. Іноді людині потрібен певний поштовх, аби побачити, що життя складається не тільки з рутинного буття, стресу та нав‘язаних стандартів соціуму. Люди звертаються за допомогою до Бога, до закону, і забувають про те, що насправді, все в цьому світі починається з любові, – наголосив KHAYAT.

У композиції співак поєднав сучасну електронну музику та українські мотиви. Як акцентує KHAYAT, для нього важливо, щоб пісня України на Євробаченні містила аспект національної ідентифікації.

Слова пісні KHAYAT – CALL FOR LOVE:

Let me hold you tight

Through the day and night

Rolling out of sight. So silent.

I’m for all the sakes

Taking all it takes

Wanna break the walls inside ya

Bridge:

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love

Hate me and crave me

Beg me and slave me

Loose and Obtain me

Let me, just let me

Bridge:

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

And call for love

Фото: Talenta Production

