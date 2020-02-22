KHAYAT – CALL FOR LOVE: конкурсна пісня учасника Нацвідбору на Євробачення 2020
Український співак KHAYAT представив нову пісню CALL FOR LOVE, з якою боротиметься за право представити Україну на «Євробаченні-2020». Артист вдруге випробує удачу на пісенному конкурсі.
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За словами виконавця, ця робота стала великим кроком до руйнування його внутрішніх бар‘єрів як композитора, адже вона отримала нове звучання.
– Пісня CALL FOR LOVE – сміливий заклик до кохання. Головна ідея в тому, що любов є тією самою рушійною силою, яка робить наше життя яскравим і повноцінним, але не кожен готовий свідомо впустити її до свого серця. Іноді людині потрібен певний поштовх, аби побачити, що життя складається не тільки з рутинного буття, стресу та нав‘язаних стандартів соціуму. Люди звертаються за допомогою до Бога, до закону, і забувають про те, що насправді, все в цьому світі починається з любові, – наголосив KHAYAT.
У композиції співак поєднав сучасну електронну музику та українські мотиви. Як акцентує KHAYAT, для нього важливо, щоб пісня України на Євробаченні містила аспект національної ідентифікації.
Слова пісні KHAYAT – CALL FOR LOVE:
Let me hold you tight
Through the day and night
Rolling out of sight. So silent.
I’m for all the sakes
Taking all it takes
Wanna break the walls inside ya
Bridge:
God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
Chorus:
For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love
Hate me and crave me
Beg me and slave me
Loose and Obtain me
Let me, just let me
Bridge:
God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
Chorus:
For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love
God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
Chorus:
For love
For love
For love
For love
And call for love
Фото: Talenta Production
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