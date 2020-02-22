Нацвідбір не тільки відкриває нові імена, але й дає вже відомим виконавцям ще один шанс підкорити сцену «Євробачення». Одним із таких конкурсантів став David Axelrod. Він співає глибокий баритоном, має яскраву зовнішність іспанця і планує підкорити журі та глядачів баладою Horizon. Що про нього відомо? Ми зібрали цікаву інформацію про творчість та особисте життя Девіда.

David Axelrod: 10 фактів про учасника Нацвідбору на «Євробачення – 2020»

1. До 2019 року Девіда Аксельрода звали Володимир Ткаченко. Це ім’я і прізвище дали йому при народженні, і так він представлявся, розвиваючи свою музичну кар’єру. Після тривалих пошуків себе на сцені, співак вирішив забути про минулі напрацювання. Він офіційно змінив документи на Девід Аксельрод і вийшов на публіку з новою програмою. Девід розповідав пресі, що його нове прізвище – данина поваги дідусеві, про якого він мало знав.

2. Девід закінчив монтажний технікум і Придніпровську держакадемію будівництва і архітектури. Співати почав в студентські роки.

3. Перша публічна слава прийшла до чоловіка після участі в телешоу «Караоке на майдані».

4. Нацвідбір на «Євробачення – 2020» – не перша спроба співака представляти Україну на цьому міжнародному конкурсі. Він двічі пробував, завжди виходив у фінал, проте для перемоги чогось не вистачало. Тоді ще Володимир Ткаченко брав участь у відбірковому турі в 2006 році з піснею Why. Але вибрали Тіну Кароль.

У 2014 році він теж був конкурсантом і виходив на сцену з піснею «Бути там, де ти». Та перемогу здобула Марія Яремчук.

5. Девід довгий час шукав свій стиль. Він співав соло, потім у дуеті «Барселона». Знову повертався до сольних виступів. У 2017 році зібрав Палац Україна з джазовою програмою JAZZ & LOVE. Час від часу робив творчі паузи, щоб визначитися з вектором творчого розвитку.

6. Співак брав участь у багатьох пісенних конкурсах і телешоу. За його плечима «Х-Фактор», «Голос країни» та «Нова хвиля».

Посмотреть эту публикацию в Instagram david__axelrod 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

7. Підтримка і опора Девіда – його продюсер та дружина Олена Мозгова, донька легендарного композитора Миколи Мозгового. Колишній чоловік Олени – Олександр Пономарьов став суперзіркою шоубізу в період їхнього шлюбу. Олена підтримала Девіда, коли співак зневірився в своєму таланті через довгі пошуки свого музичного стилю. Пара офіційно розписалася в 2015 році і зараз виховує доньку Соломію.

8. Конкурсна пісня David Axelrod – Horizon присвячена коханню співака до своєї сім’ї і була написана, коли Девід дізнався про вагітність Олени.

9. Цікаво, що Девід задумався про колаборації зі своїми суперниками по другому півфіналі – групою Fo Sho.

10. Упевнений, що в житті потрібно робити тільки те, що подобається, і так, як хочеться.

Девід виступить у фіналі Нацвідбору 22 лютого під номером 4.

Фото – david__axelrod

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