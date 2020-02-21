Бандуристка та співачка Марина Круть (KRUTЬ), яка бере участь у Національному відборі на «Євробачення-2020», планує змінити свій виступ на фіналі.

У першому півфіналі артистка отримала найвищі бали від журі та глядачів. Але не обійшлося і без зауважень та порад до самої постановки номеру на конкурсну пісню «99». Тоді Тіна Кароль порадила KRUTЬ спробувати додати на сцену мімів чи легку хореографію або ж встати разом з бандурою.

Готуючись до фіналу Національного відбору на «Євробачення-2020», Марина Круть все ж вирішила трошки змінити свій номер. Ексклюзивними подробицями бандуристка поділилася з Новим каналом.

– Ми тримаємо це в секреті. Кардинально нічого не буде змінюватися. Ми будемо заповнювати порожнечу та створювати об’єм. Я вважаю, що артист на такій сцені повинен мати настільки величезну енергію, щоб заповнювати нею все без шоу-балету та декорацій. Така моя місія. Вона, перш за все, духовна. Я вважаю, що артист та енергія – це одне і те саме, що й вокал. Тому не треба себе ховати за великими декораціями, вигадувати собі історію з бандурами, які будуть літати. Якщо сама людина подає якісь вібрації та емоції, цього вже достатньо. З приводу номеру, ми зараз думаємо над тим, чи буду я сидіти, чи стояти. Багато коментарів з приводу того, що я висока дівчина, і хотілося б побачити мене у повний зріст. Також є ідея, щоб на сцені був мій хлопець, він – музикант. Але це під питанням. Такий невеличкий спойлер вам. Принаймі, якщо він буде не на сцені, то залишиться в тилу всіх хейтерів заспокоювати, – з усмішкою поділилася KRUTЬ.

Яким же буде оновлений виступ KRUTЬ у фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2020», дивіться вже 22 лютого о 19:00 у прямому ефірі СТБ та UA: ПЕРШИЙ.

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