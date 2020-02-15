Нацвідбір на «Євробачення-2020» у розпалі! І ми продовжуємо знайомити тебе з його конкурсантами. Раніше Новий канал писав, що в список учасників Національного відбору на «Євробачення-2020» увійшли найталановитіші та найкреативні артисти країни. У їх числі – молодий виконавець Олександр Порядинський.

Хочеш дізнатися більше про Олександра Порядинського? Читай цікаві факти про учасника Національного відбору на «Євробачення-2020»!

10 фактів про Олександра Порядинського

1. Свою музичну кар’єру артист почав у складі ансамблю «Ровесник».

2. У дитинстві ледь не потонув. Сашу затягнуло течією, він кликав на допомогу, але всі думали, що хлопчик просто бавиться. Серйозність ситуації зауважив хлопець, що проходив повз, він швидко зреагував і витягнув Порядинського з води.

3. У підлітковому віці Олександр Порядинський був справжнім екстремалом: стрибки з мосту, з парашутом, через прірву… Але справжня пристрасть артиста – швидкість.

4. 5 січня 2014 року Порядинський став переможцем четвертого сезону музичного талант-шоу «Х-фактор».

5. Одразу після «Х-фактора» Саша поїхав зі своїми шанувальниками до Харкова, де жив, навчався, лікувався і худнув цілих п’ять років.

6. Олександр Порядинський – людина ночі. Співак любить нічну дорогу, нічні прогулянки. Музику та вірші він пише виключно вночі.

7. Коли артист збирається брати участь у якомусь конкурсі, він завжди починає хворіти. Але це ніколи не зупиняє його.

8. Саша завжди відпрацює концерт, навіть якщо в залі сидітиме одна людина. «Глядач купив квиток, прийшов до мене на концерт і чекає на мене», – пояснює свою позицію співак.

9. Бувало, що від децибелів його голосу на концертах розривалися лампочки.

10. Олександр Порядинський закоханий! Розкривати ім’я обраниці співак не поспішає. Але зізнається, що це дівчина з Харкова.

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