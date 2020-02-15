MOONZOO feat. F.M.F. Sure презентували конкурсну пісню Maze, з якою вони відкриють другий півфінал Нацвідбору на «Євробачення -2020». Львів’яни виступлять під №1 в прямому ефірі каналів СТБ і UA:Перший 15 лютого.

У перекладі з англійської Maze – це лабіринт.

– Maze розповідає про кілька секунд, які траплялись з кожним із нас й іноді кардинально змінювали наше життя. Вона про момент, коли ти дивишся на екран телефону і вагаєшся, чи набрати номер коханої людини. Ми часто блукаємо лабіринтом невпевненості та вагань, будуючи відносини з близькими. Вихід з цього лабіринту дуже простий: варто відкинути зволікання і якнайшвидше зробити перший крок, – розповів вокаліст MOONZOO Олександр Васецький.

– Пісня Maze для мене асоціюється з тим, що часто наше життя , як подорож по лабіринту. Нам усім потрібен хтось, хто знайде нас, коли ми загубилися, і допоможе знайти вихід, – доповнив F.M.F.Sure.

Трек для пісенного конкурсу хлопці записали в домашній міні-студії. А 3 лютого презентували кліп. Режисером відеороботи став Максим Соснов, який співпрацює з MOONZOO вже кілька років. Відео зняли всього за кілька годин без сценарію.

– Перед початком зйомок з’явилась ідея BLIND PARTY – вечірки із закритими очима, коли немає візуального сприйняття, але загострюються відчуття дотику та слуху. Це змінює сприйняття простору навколо, розковує та змушує рухатись по-новому. А головне: із закритими очима ти повністю розчиняєшся в музиці, – розповів барабанщик MOONZOO Ігор Стахів.

Конкуренція учасників Нацвідбору тільки збільшується. Подивимося, хто займе три перших позиції в 1 півфіналі 8 лютого. А поки є можливість прочитати всі важливі новини про «Євробачення -2020» і порівняти конкурсні пісні всіх учасників Нацвідбору.

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