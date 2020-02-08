Пропонуємо вам ближче познайомитися з учасниками Нацвідбору на “Євробачення-2020”, інді-поп колективом «Гурт [O]», який виступить в першому півфіналі 8 лютого.

Отже, ми зібрали 10 цікавих фактів про молодому колективі, який, впевнені, після Нацвідбору збільшить армію своїх фанів в кілька разів!

1.Гурт [O] – це Оля Чернишова та Олександр Каспров – резиденти лейблу Masterskaya, заснованого Іваном Дорном.

2. Назва «Гурт [O]» насправді – це перша буква імен учасників українською мовою – Олі Чернишової та Саші (Олександра) Каспрова.

3. У 2017 році музиканти отримали премію Jägermeister Music Awards в категорії «Молода кров»

4. Оля Чернишова написала пісню «Шаг» для Тіни Кароль. Цікаво, чи дасть це колективу пару бонусних очок в очах співачки, яка в цьому році стала членом журі Нацвідбору?

5. Олександр Каспров раніше писав аранжування для Jamala.

6. Оля виступала разом з Robert «Bobby» McFerrin на Leopolis Jazz Fest в цьому році. Фронтвуман колективу «Гурт [O]» стала однією з п’яти українських артистів, яких вибрали для участі в цьому фесті. У списку також були Jamala і учасник торішнього Нацвідбору – LAUD.

7. Музиканти «Гурту [O]» відносять свою творчість до напрямку Futurepop (суміш електро-індастріалу з сінті-попом і елементами клубної електронної музики, – прим. ред.)

8. У Олі є дві кішки – Матча і Масала.

9. Обкладинки ЕР «Самий Сок» і «Роби любов» зняв на плівку експерт другого сезону «Топ-модель по-українськи» Костянтин Боровський.

10. На кастингах на Нацвідбір Оля Чернишова забула слова. Але, як бачимо, «Гурту [O]» це аж ніяк не завадило потрапити до числа учасників!

Що ж, тепер нам залишається з нетерпінням чекати, коли ж музиканти представлять конкурсний трек для Нацвідбору на Євробачення-2020! Це точно буде щось дуже незвичайне і свіже.

Нагадаємо, що організаторами Національного відбору на «Євробачення-2020» є СТБ и UA: Перший.

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