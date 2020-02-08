Гурт [O] – Там, Куди Я Йду: конкурсна пісня учасників Нацвідбору на Євробачення 2020
Український інді-поп гурт [О] презентувала пісню, з якою виступатиме у Національному відборі на «Євробачення-2020». Називається вона «Там, Куди Я Йду».
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Цікаво, що пісню для пісенного конкурсу [О] представили українською мовою. Пояснюють учасники гурту це так: «Ми все життя присвятили музиці і зараз відчуваємо в собі досить досвіду, щоб представляти сучасну музику українською мовою. Для нас важливо писати пісні українською, бо ми хочемо зробити вклад в свою культуру і віримо, що українську музику можуть знати в світі не тільки за фольклор».
– Пісня «Там, Куди Я Йду» про те, що у кожної людини є своя дорога, свій унікальний спосіб життя, своє призначення, своя зірка, яка його веде. Тому кожне життя важливе і має власну мету. Але це не пафосний маніфест, це легка танцювальна композиція з натяками на африканські ритми, ми хочемо, щоб вона змусила вас посміхатися, пам’ятати про свою особливу зірку і про те, що весна вже близько, – розповів гурт [О] на своєму YouTube-каналі.
Слова до пісні написала Оля Чернишова, музику створив Олександр Каспаров.
Нагадаємо, що гурт [О] з піснею «Там, Куди Я Йду» відкриватиме перший півфінал Національного відбору на «Євробачення-2020», який відбудеться 8 лютого. Остаточно представника від України на пісенний конкурс у Нідерландах оберуть 22 лютого в прямому ефірі.
Текст і слова пісні Гурт [O] – Там, Куди Я Йду:
Коли я була мала,
З квітами балакала,
Птахам весну кликала,
Співала-гукала.
Коли я була мала,
Мама мені казала:
«Он угорі зоря горить,
То твоя доля, Оля!
Куди б ти не рушала,
Плакала чи кохала,
Знай, що зоря горить твоя
Єдиная!»
Там, куди я йду,
Сонячні дощі, гей!
Сонячні дощі, гей!
Там, куди я йду,
Добре на душі, гей!
Добре на душі, гей!
Коли велика стала,
Далеко мандрувала,
Щастя своє шукала,
Здалеку кликала.
Усякий долю має,
Хто по землі блукає –
Люблять дороги молоді ноги.
Куди б я не рушала,
Плакала чи кохала,
Знаю, зоря горить моя
Єдиная!
Там, куди я йду,
Сонячні дощі, гей!
Сонячні дощі, гей!
Там, куди я йду,
Добре на душі, гей!
Добре на душі, гей!
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