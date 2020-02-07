Новий каналG.spaceШОУМАНІЯОскар 2020: хто гідний нагороди? (ГОЛОСУВАННЯ)

Оскар 2020: хто гідний нагороди? (ГОЛОСУВАННЯ)

88th Annual Academy Awards - Backstage And Audience

До церемонії вручення головної кінопремії «Оскар-2020» залишається все менше часу. 9 лютого Американська академія кіномистецтва вручить статуетки переможцям у 84 категоріях. Претенденти на перемогу вже відомі. Тому можна спробувати вгадати, хто ж отримає Оскар. А як ти думаєш, хто ж заслуговує отримати Оскар цього року?

Оскар за кращу чоловічу роль

Оскар за кращу жіночу роль

Оскар за кращу чоловічу роль другого плану

Оскар за кращу жіночу роль другого плану

Фото: Getty Images

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