Український співак DANTES ( Володимир Дантес) випустив кліп на свій новий сингл «Более или менее». Схоже, артист серйозно взявся за другий шанс у сольній кар’єрі. Нещодавно він повернувся у шоубіз з треком «Теперь тебе 30».

Дивитися прем’єру кліпу DANTES – Более или менее онлайн:

У кліпі «Более или менее» порушується проблема емоційності та переживань чоловіків у стосунках нарівні з дівчатами. У кадрі Дантеса обливають водою, вином, кидають в нього квіти, землю, спагеті, борошно, б’ють і навіть розбивають об голову пляшку, що є алегорією прийняття на себе чужого болю і переживань. Для того, щоб чоловік «був опорою» і не передавав цей біль іншим, герою потрібно просто змити його власними сльозами, які й символізує дощ у кадрі.

– Я не страждав від того, що я якийсь маскулінний чи навпаки занадто ніжний. Я можу спокійно показати емоції, можу просльозитися на людях від чогось романтичного та зворушливого, можу висказати свою точку зору, яка буде абсолютно не підходити іншим, – розповів DANTES ексклюзивно Новому каналу.

Кліп «Более или менее» знятий одним дублем. Таке цікаве рішення прийняв режисер відео Леонід Колосовський, відомий за кліпами для групи Ленінград, Время и Стекло та MOZGI.

– Оскільки ми знімали однокадровий кліп, то не могли обійтися без тестів. Їх ми провели в гаражі у Вови. Три дублі ми дубасили його, обсипали борошном, землею, обливали кефіром і водою. Але мети своєї досягли. Ми зрозуміли, що Вова сильний! Він все витерпить і не зіб’ється, навіть попри те, що потрібно було співати у 2 рази швидше. Самі зйомки проходили в три етапи і тривали 20 годин. Всього у нас було 3 набори реквізиту і три набори костюмів для Вови, відповідно на 3 дублі. Той, який ви побачите в фінальному кліпі – це крайній, третій, – поділився Леонід Колосовський.

Пісню «Более или менее» для DANTES написала співачка Jerry Heil. Це вже друга спільна робота артистів. З треком «Теперь тебе 30», який також написала Jerry Heil, Володимир Дантес стартував свій новий сольний проект DANTES.

– Ця пісня була написана тоді ж коли і «Теперь тебе 30». У нас просто все одразу склалося добре. Яна мене класно відчуває. У мене немає такого скілу писати музику. Я не так добре її відчуваю, як, наприклад, Jerry Heil чи моя Надя. Я можу тільки іноді підписати текст. Я намагаюся розвивати у собі здатність писати. Навіть якщо ти сам автор, щоб не виписуватися, потрібно іноді з кимось співпрацювати. Тому я вдячний, що на моєму шляху зустрілася така Яна, – поділився DANTES з Новим каналом.

Сподіваємося, повноцінний альбом DANTES вийде вже зовсім скоро.

Текст пісні Более или менее:

Него не гони,

не гонись за ним

У него же

Взгляд туман, в легких дым

Да черт с ним

Небо не боясь

Небу ясному улыбаясь

Упала в грязь напрасно

Пой пой только не реви

Он не стоит слёз твоих

Ведь

Он он забрал себе всё что

Вы делили на двоих

Более или менее

Больно но холодно в сезон отопления

Это преступление

Не кричи постой

Бей посуду

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину

Незо не зови

Независимый но всё же

Остался должен

Мурашкам на коже

Нету нету сил

Не тусила ты той ночью

А он уходит молча

Пой пой только не реви

Он не стоит слёз твоих

Ведь

Он он забрал себе всё что

Вы делили на двоих

Более или менее

Больно но холодно в сезон отопления

Это преступление

Не кричи постой

Бей посуду

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Проданы Билеты

На спектакль нет мест

Снегом занесло

Любимый тёплый подъезд

Кто-то хочет помочь

Кто-то высказать мнение

Ну как ты там

Более или менее

Больно но холодно в сезон отопления

Это преступление

Не кричи постой

Бей посуду

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

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