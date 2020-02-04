Кілька тижнів тому СТБ і UA: Суспільне мовлення оголосили, що новим членом журі Національного відбору на «Євробачення-2020» став Віталій Дроздов. Він є генеральним продюсером радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральним директором «Хіт ФМ». Дроздов – один із найвпливовіших музичних експертів України. Тому саме з ним ми вирішили обговорити недавній тріумф Біллі Айліш на «Греммі-2020» і розібратися, чи мають українські артисти шанси повторити її успіх. Ексклюзив!

26 січня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премії «Греммі-2020». Головним тріумфатором заходу стала 18-річна Біллі Айліш. Американська співачка забрала відразу п’ять статуеток! У чому феномен Біллі Айліш, розбирався Віталій Дроздов – новий член журі Національного відбору на «Євробачення-2020».

– У цього феномена багато складових, – розповів Дроздов. – По-перше, це дуже талановита артистка, з відмінним музичним смаком і ерудицією. Це не музика на порожньому підлітковому гормональному вибуху, за її треками відчувається великий культурологічний музичний багаж.

Крім цього – візуальна яскравість, божевільні колірні рішення, які супроводжують її всюди – зовнішній вигляд, костюми, обкладинки пісень і таке інше. І це не просто сучасна візуальна яскравість, у ній відчувається і шалений виклик, і при цьому стриманість смаку одночасно, така собі гламурна революційність. Чого, до речі, не було 10 років тому в Леді Гага – там був лише візуальний ляпас громадському смаку, а тут присутній і сам смак, його нова інтерпретація. При цьому її образ – дуже близький до образу простого сучасного підлітка, одночасно простий і трендовий.

Безумовно, одна з найбільш характерних її фішок – це, як зараз модно говорити, вокальний дизайн. Доволі унікальна вокальна техніка, вокальна багатогранність, сильна емоція, що передається на межі шепоту, яку дуже круто змогли зафіксувати в запису саунд-продюсери (це дуже і дуже непросто).

Величезну роль у її популярності відіграють також тексти пісень – про актуальні підліткові проблеми. Важливі також і якості її особистості – вона не боїться бути дивною, безглуздою. Ну, і не в останню чергу зіграло роль те, що вона працює з відмінним лейблом, який добре робить свою роботу: у Біллі дуже грамотний промоушен.

До речі, половина цих пунктів не дуже очевидна українському обивателю (тексти, робота промоутерів…) І від цього, як я бачу за цифрами наших досліджень, її пісні не такі популярні в Україні, як у США. Для українців вона поки що залишається, швидше за все, цікавим яскравим спалахом, трохи дивною. Саме тому так багато в нас зараз ведеться суперечок з приводу її успіху і його накрученої хайповості. Мені ж її успіх здається абсолютним і заслуженим.

Окрім феномена Біллі Айліш, Віталій Дроздов поділився з Новим каналом своєю думкою про український шоу-бізнес. За його словами, багато наших артистів намагаються повторити успіх 18-річної американки. Але це завдання не з легких.

– Багато хто буде намагатися повторити її вокальну техніку, і навіть вже намагаються, – зазначив Дроздов. – Але це непросто зробити. Тому такі спроби поки що здаються дуже смішними. Якщо говорити про образ і яскравість – то тут повтор, референс не спрацює. Тріеба робити щось несхоже, але таке ж сміливе.

Називати українських артистів, які могли б повторити успіх Біллі Айліш, Віталій Дроздов не поспішає. Але каже, що найближче до цієї мети наближалися Maruv і Jerry Heil, яка потрапила до списку учасників Національного відбору на «Євробачення-2020».

– Якщо говорити про дивакуватість, несхожість, а іноді й безглуздість (на думку окремих обивателів), то ближче за всіх до такого успіху наближалися у нас останнім часом Maruv і Jerry Heil. Чи буде хтось ще? Подивимося, – підсумував Дроздов.

Довідка

Віталій Дроздов – генеральний директор «Хіт FM», генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа» (6 радіостанцій: Хіт FM, Русское радио Україна, Radio ROKS, KISS FM, радіо RELAX, Мелодія FM). У січні цього року СТБ і UA: Суспільне мовлення оголосили, що Дроздов став членом журі Національного відбору на «Євробачення-2020». За суддівським столом йому складуть компанію Андрій Данилко та Тіна Кароль.