Джей Ло vs Шакіра: Хто крутіше виступив на Super Bowl 2020?

Бачили, як Дженніфер Лопес і Шакіра запалили на Super Bowl 2020? Ці латиноамериканські поп-діви стали запрошеними суперстар на фінальній грі сезону за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ). Super Bowl 2020 року – це величезна подія для мільйонів фанатів американського футболу, яке збирає біля екранів близько 100 мільйонів людей. А честь виступити в перерві дістається далеко не кожному. Наприклад, раніше на Super Bowl виступали Бейонсе, Леді Гага, Coldplay і інші зірки зі світовим ім’ям.

У 2020 році на стадіоні Hard-Rock stadium в Майамі заспівали дві запальні латиноамериканки – Дженніфер Лопес і Шакіра. Вони підготували справжню постановку з танцювальними номерами, перевдяганням і спільною піснею в фіналі. Кожній артистці виділили по 6 хвилин на шоу, і тут дівчата розстаралися. Шакіра підготувала мікс хітів і три яскравих образи, розшиті кристалами Swarovski від бренду Peter Dundas. Та не її танці та костюми запам’яталися глядачам. Ось цей рух запустив купу мемів:

