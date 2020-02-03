Джей Ло vs Шакіра: Хто крутіше виступив на Super Bowl 2020?

Бачили, як Дженніфер Лопес і Шакіра запалили на Super Bowl 2020? Ці латиноамериканські поп-діви стали запрошеними суперстар на фінальній грі сезону за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ). Super Bowl 2020 року – це величезна подія для мільйонів фанатів американського футболу, яке збирає біля екранів близько 100 мільйонів людей. А честь виступити в перерві дістається далеко не кожному. Наприклад, раніше на Super Bowl виступали Бейонсе, Леді Гага, Coldplay і інші зірки зі світовим ім’ям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jlo 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У 2020 році на стадіоні Hard-Rock stadium в Майамі заспівали дві запальні латиноамериканки – Дженніфер Лопес і Шакіра. Вони підготували справжню постановку з танцювальними номерами, перевдяганням і спільною піснею в фіналі. Кожній артистці виділили по 6 хвилин на шоу, і тут дівчата розстаралися. Шакіра підготувала мікс хітів і три яскравих образи, розшиті кристалами Swarovski від бренду Peter Dundas. Та не її танці та костюми запам’яталися глядачам. Ось цей рух запустив купу мемів:

Not sure what Shakira did here but I’m still into it pic.twitter.com/xx2X7jxOOS — gifdsports (@gifdsports) February 3, 2020

Виявилося, Шакіра таким чином привітала глядачів з арабських країн. Цей рух язиком називається «загрута» і висловлює крайню ступінь радості. До слова, в міксі пісень була й Ojos Asi, де є слова арабською. А в танцювальній постановці використовувалися елементи танцю живота.

За Шакірою запалила Дженніфер Лопес. Вона підготувала ще насиченішу програму – не лише змінила 4 образи від Versace, але і продемонструвала кілька рухів на пілоні. Приємним сюрпризом для глядачів став вихід на сцену доньки Джей Ло – 11-річної Емми Марібель Муньїс. Дівчинка заспівала пісню Let’s Get Loud разом з мамою та дитячим хором.

Фінальний номер поп-діви присвятили пам’яті баскетболіста Кобі Брайана, який розбився на вертольоті разом з дочкою і колегами 26 січня.



Шоу Джей Ло та Шакіри на Super Bowl 2020 активно обговорюють в соцмережах, сперечаючись, хто ж виступив краще. А вам хто більше сподобався?

Фото – @jlo

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