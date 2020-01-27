Нарешті оголосили ім’я другого члена журі, який буде оцінювати конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. У лютому місце за суддівським столом займе Народна артистка України Тіна Кароль.

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2020 від України: повний список

У 2006 році Тіна Кароль представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, який проходив в Афінах, де зайняла 7 місце. Більше 15 років Тіна Кароль займається активною музичною діяльністю: співачка є суддею вокальних проектів, випустила 11 альбомів, 35 кліпів і 3 музичних фільми; на її рахунку 11 концертних сольних турів. Тіна Кароль багаторазово відмічена державними та церковними нагородами (за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва України та за свою благодійну діяльність), а також отримала близько 20 музичних і телевізійних премій, серед яких M1 MUSIC AWARDS, YUNA, Телетріумф.

Хто поїде на «Євробачення»? Плітки M1 Music Awards 2019

«Євробачення-2020»: організатори представили логотип цьогорічного конкурсу

– Я рада стати членом журі національного відбору конкурсу «Євробачення», бути частиною великої команди історичної події, ділиться врадженнями Кароль. – Всім своїм досвідом і знаннями готова підтримати конкурсантів і відкрити нові горизонти їх таланту. Ми обираємо того, хто представлятиме країну, але не треба забувати, що потім артист в неї повертається. Завдання артиста – гідно виступити на конкурсі, а після – стати справжньою зіркою в своїй країні. «Євробачення» – дуже складний механізм, і я виступаю за те, щоби не ускладнювати життя тим, хто туди їде, завищеними очікуваннями перемоги. У всьому і завжди потрібно прагнути перемогти, але не варто нікого бичувати, якщо результат інший.

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ і телеканалі Суспільного мовника UA: ПЕРШИЙ.

В тему:

На Євробачення? Вєрка Сердючка випустила англомовну пісню «Make It Rain Champagne»