Пропонуємо вам ближче познайомитися з учасниками Нацвідбору на “Євробачення-2020”, інді-поп колективом «Гурт [O]», який виступить в першому півфіналі 8 лютого.

Отже, ми зібрали 10 цікавих фактів про молодому колективі, який, впевнені, після Нацвідбору збільшить армію своїх фанів в кілька разів!

1.Гурт [O] – це Оля Чернишова та Олександр Каспров – резиденти лейблу Masterskaya, заснованого Іваном Дорном.

2. Назва «Гурт [O]» насправді – це перша буква імен учасників українською мовою – Олі Чернишової та Саші (Олександра) Каспрова.

3. У 2017 році музиканти отримали премію Jägermeister Music Awards в категорії «Молода кров»

4. Оля Чернишова написала пісню «Шаг» для Тіни Кароль за 200 доларів. Цікаво, чи дасть це колективу пару бонусних очок в очах співачки, яка в цьому році стала членом журі Нацвідбору?

5. Олександр Каспров раніше писав аранжування для Jamala. Крім цього він встиг попрацювати таксистом, паркетщиком, майстром на шиномонтажі, ведучим та одного разу навіть роздавав листівки.

6. Оля виступала разом з Robert «Bobby» McFerrin на Leopolis Jazz Fest в цьому році. Фронтвуман колективу «Гурт [O]» стала однією з п’яти українських артистів, яких вибрали для участі в цьому фесті. У списку також були Jamala і учасник торішнього Нацвідбору – LAUD.

7. Музиканти «Гурту [O]» відносять свою творчість до напрямку Futurepop (суміш електро-індастріалу з сінті-попом і елементами клубної електронної музики, – прим. ред.)

8. У Олі є дві кішки – Матча і Масала.

9. Обкладинки ЕР «Самий Сок» і «Роби любов» зняв на плівку експерт другого сезону «Топ-модель по-українськи» Костянтин Боровський.

10. На кастингах на Нацвідбір Оля Чернишова забула слова. Але, як бачимо, «Гурту [O]» це аж ніяк не завадило потрапити до числа учасників!

Що ж, тепер нам залишається з нетерпінням чекати, коли ж музиканти представлять конкурсний трек для Нацвідбору на Євробачення-2020! Це точно буде щось дуже незвичайне і свіже.

Нагадаємо, що організаторами Національного відбору на «Євробачення-2020» є СТБ и UA: Перший.

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