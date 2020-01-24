На «Євробаченні» народна артистка України судитиме своїх же підопічних

Українська співачка Тіна Кароль стала новою суддею Національного відбору на «Євробачення-2020». Вона оцінюватиме номери своїх протеже з «Голосу країни». Вийшло так, що серед 16 конкурсантів цього року двоє були підопічними артистки у вокальному шоу. У дев’ятому сезоні проекту до команди Тіни потрапив виконавець KHAYAT, а в десятому – Девід Аксельрод. І тепер вони змагатимуться за право представляти Україну на «Євробаченні». І саме Тіна Кароль – одна з тих, хто вирішуватиме їхню долю на пісенному конкурсі.

Під час жеребкування Національного відбору на «Євробачення-2020» ми запитали KHAYAT та Девіда Аксельрода, що для них означає Тіна Кароль у суддівському кріслі Нацвідбору. І ось що артисти відповіли ексклюзивно Новому каналу.

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– Для мене Тіна Кароль – неймовірно талановитий музикант, – поділився KHAYAT. – Поважаю її насамперед не просто як музиканта, а як жінку. Я мав змогу з нею працювати на «Голосі», тому мені дуже важливо не розчарувати саме її. Думка Тіни буде для мене дуже авторитетною. Знаєте, коли ти працюєш з тренером на проекті, а потім вона сидить у журі, це навіть важче для мене, ніж для інших учасників. Тіна Кароль людина, яку вони вперше бачать. Знаючи її характер, я можу сказати, що вона буде максимально об’єктивною. Якщо їй щось не сподобається, обов’язково про це скаже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram david__axelrod 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А коли журналістка запитала Девіда Аксельрода, як на нього вплине суддівство Тіни Кароль, та чи це більш хвилююче або ж відповідально, він сказав наступне:

– Таких емоцій у мене це не викликає. Я знаю лише, що Тіна – профі. Вона зможе оцінити все з боку «Євробачення». Тому що була там і знає, як це відбувається.

Що ж скаже Тіна Кароль про виступи своїх підопічних на Нацвідборі на «Євробачення-2020», дізнаємося вже зовсім скоро. KHAYAT та Девід Аксельрод співатимуть у другому півфіналі під номерами 6 та 7 відповідно. Чи вдасться їм вийти до фіналу, який відбудеться 22 лютого, покаже голосування суддів та глядачів.

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