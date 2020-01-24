Відбір на Євробачення 2020: порядок виступу учасників (результати жеребкування)
Результати жеребкування: хто і коли виступатиме на Нацвідборі на «Євробачення-2020»
До першого півфіналу Нацвідбору на «Євробачення-2020» залишається все менше часу. Список конкурсантів оголошено, а їх пісні вже можна оцінити. Учасники вже готують свої номери, а ведучий Сергій Притула – жарти та феєричні репліки. Єдине питання, яке до сьогодні залишалося невирішеним, – це порядок виступів конкурсантів. Після жеребкування 22 січня, нарешті, стало відомо, хто з артистів у який день буде виступати.
У першому півфіналі 8 лютого змагатимуться:
1.Гурт [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. Cloudless
7. GIO
8. Assol
У другому півфіналі 15 лютого виступлять:
1.MOONZOO feat. F.M.F. Sure
2. Fo Sho
3. Еліна Іващенко
4. Олександр Порядинский
5. Garna
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI
Нагадуємо, що у фінал Нацвідбору, який відбудеться 22 лютого, пройдуть 6 учасників. Переможець зі своєю конкурсною піснею представлятиме Україну на «Євробаченні-2020» в Роттердамі (Нідерланди), яке проходитиме з 12 по 16 травня.