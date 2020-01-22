Професійна музична премія YUNA назвала переможців спецпроекту «20 знакових пісень за 20 років»

Знаменитий трек «Кружит» найвпливовішого артиста сучасності MONATIK визнаний найбільш знаковою піснею за останні два десятиліття. Список композицій був складений за результатами оцінки десятків експертів професійної музичної премії YUNA.

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Для шанувальників артиста «Кружит» із першого дня стала культовою класикою, яку просто неможливо не любити. Композитором синглу виступив MONATIK, а саунд-продюсуванням займалася студія мультиартиста – MonatikChilibiSound. У 2017 році хіт став справжнім бестселером і отримав чимало нагород в Україні та країнах СНД. Зазначимо, що цього року кліп на композицію подолав позначку в 100 мільйонів переглядів на YouTube.

У список також увійшли легендарні композиції гуртів «Океан Ельзи», «Скрябін», «Бумбокс», співачки Тіни Кароль, Івана Дорна та The HARDKISS.

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На дев’ятій церемонії нагородження музичної премії YUNA її багаторазовий переможець MONATIK заявлений відразу в 6 номінаціях, серед яких: «Найкращий артист», «Найкращий альбом», «Найкращий відеокліп», «Найкраща пісня» і «Найкращий менеджмент артиста».

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Також в номінації за «Найкраще концертне шоу» представлено шоу мультиартиста на НСК «Олімпійський» LOVE IT ритм, яке спричинило справжній фурор в українській музичній індустрії і стало доленосною подією для українського шоу-бізнесу. Вперше поп-музика Made in Ukraine здійснила революцію такого масштабу.

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