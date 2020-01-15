Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго промовою про Україну (ВІДЕО)

У рамках своїх перших гастролей «Королева Ночі» по США та Канаді, які розпочалися на Різдво, співачка дала аншлагові концерти у Маямі, Нью-Йорку, Торонто та Чикаго. Виступ в останньому, який відбувся у North Shore Center For Performing Arts, став найемоційнішим. Співачка вразила українську діаспору словами про Україну, викликавши сльози на очах у глядачів.

«Боже, яке це велике щастя перелетіти через пів землі і побачити всіх вас. І почути ваші голоси, побачити ваші очі, як ви знаєте і співаєте мої пісні. Я навіть поняття не мала, скільки тут є моїх прихильників. Я дуже щаслива, що сьогодні з вами тут зустрілася. Я хотіла вам побажати багато щастя, грошей, багато здоров’я… Щоб ми, українці, хотіли жити в своїй країні, щоб в нас там було так добре і нам нікуди не хотілось їхати. А найголовніше, щоб в нашій країні якомога швидше був мир. Дуже вам дякую!» – завершила свій емоційний виступ Полякова.

Оля Полякова зібрала аншлаг на «Арена Львів». Дивись, як це було!

Після закінчення туру містами США та Канади співачка разом із продюсером Михайлом Ясинським та сім’ями відправляться у відпуску до Мексики.

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