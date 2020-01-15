Кіностудія Sony представила офіційний трейлер фільму «Бладшот».

Бладшот: дивитись офіційний трейлер

Фільм «Бладшот» заснований на коміксах видавництва Valiant.

Морпіха Рея Гарісона було смертельно поранено. Але секретна корпорація RST дала другий шанс і повернула до життя. Технологія у його венах зробить його швидшим, сильнішим і моментально зцілюватиме. Контролюючи тіло Рея, компанія керує його розумом і спогадами. Бладшот не знає, хто він насправді, і його завдання це з`ясувати.

Головну роль у фільмі «Бладшот» зіграв Він Дізель. Також у картині знімалися Ейса Гонсалес, Сем Хьюен, Гай Пірс, Тобі Кеббелл і Талула Райлі. Режисером став Дейва Уїлсона.

Прем’єра фільму «Бладштот» запланована на 12 березня 20202 року.

Читай також:

Сексуальний та рішучий Джаред Лето у трейлері фільму «Морбіус»

ФІЛЬМИ 2020: список найяскравіших прем’єр року