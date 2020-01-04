Новорічні фільми для усієї родини – ось, що зможе класно підняти настрій, коли цьогорічна зима забула про сніг. Саме тому напередодні Різдва Новий канал оголошує тиждень сімейних фільмів та мультфільмів! Поринь в атмосферу дитячих пустощів та веселощів разом з нами. Просто зараз обирай, які фільми хочеш подивитися, і не забудь увімкнути Новий канал у потрібний час! Ми точно знаємо, що подивитися для новорічного настрою!

СЕРІАЛИ 2020: новинки, які варто чекати

«Нікчемний Я»

Коли на Новому: 6 січня, 19:10

Суперлиходій Грю опинився на другому місці у списку найбільш нікчемних злодіїв. Єдиний, хто випередив його – молодий лиходій Вектор. Щоб обійти його, Грю вирішує викрасти Місяць. Але для цього йому потрібні гроші, яких у нього немає. Тому Грю звертається за позикою у Банк Зла, яким володіє містер Перкінс. Той погоджується дати грошей лише, якщо Грю вкраде Зменшувач у північнокорейських військових. Грю вдається дістати Зменшувач, але раптово Вектор викрадає прилад для себе.

Одного разу в двері будинку Грю стукають три дівчинки-сироти, які продають печиво. Їх звуть Марго, Едіт й Агнес. А Грю якраз ніяк не вдається проникнути у фортецю Вектора, щоб забрати Зменшувач. Тоді він розуміє, що це можуть зробити дівчата з печивом. Грю хоче створити роботів у вигляді коржів, які проникають у будинок Вектора, щоб здійснити свій план, лиходій вирішує вдочерити дівчат, але встановлює для них жорсткі правила поведінки у своєму домі.

Коли настав день операції, Грю хотів відвезти Марго, Едіт й Агнес до фортеці Вектора. Але дівчатка захотіли спершу виступити у балетній школі і змусили Грю теж прийти. Вони навіть поклялися на мізинчиках. Але що обере Грю?

«Ну що, приїхали»

Коли на Новому: 6 січня, 21:00

Холостяк Нік Персонс знайомиться самотньою мамою двох дітей Сюзанною. Донька Ліндсі та син Кевін проти цих стосунків. Вони впевнені. Що існує лише один ідеальний чоловік для їхньої мами – і це їхній тато, якого вони не бачили багато років.

Якось Сюзанні потрібно поїхати у відрядження до Ванкувера, а дітей лишити ні з ким. Горе-татусь відмазався, бо має тепер іншу родину. Нік не втрачає можливості допомогти і пропонує перевезти дітей літаком з Портленда у Ванкувер, незважаючи на те, що вони дратують його. Ліндсі і Кевін намагаються зробити поїздку для Ніка настільки кошмарною, наскільки можливо.

Спочатку через Ліндсі та Кевіна їх усіх не пускають на літак, тому вони змушені їхати потягом. Але коли Нік сідає на потяг, то раптом розуміє, що дітей немає. Нік біжить в задню частину потяга, щоб наздогнати малюків, які намагаються втекти. Ніку доводиться зістрибнути з потягу вслід за дітьми. Тепер їм доводиться їхати до Ванкувера машиною Ніка.

«Ну що, приїхали: Ремонт»

Коли на Новому: 6 січня, 22:50

Нік та Сюзанна одружилися! Вони чекають на поповнення, а тому залишитися у маленькій квартирі у місті – не варіант. Родина вирішує переїхати у заміський будинок. Але придбавши його, виявилося, що це повна розвалюха. Тепер родині разом потрібно привести будинок до нормального стану. Стартує ремонт! Як новоспечена родина впорається з таким викликом?

«Північний полюс»

Коли на Новому: 7 січня, 8:20

Північний полюс – місце, де розташований чарівний дім Санта Клауса та Місіс Клаус. З роками воно перетворилося у величезне місто, що живиться від магії святкового щастя у всьому світі. Але останнім часом люди стали настільки зайняті, щоб насолоджуватися святковим часом разом, тому місто переживає проблеми. Хто може допомогти зберегти заповітні традиції Різдва? Маленький хлопчик Кевін може врятувати магію свята, якщо йому вдасться переконати свою маму Челсі знову відкрити магію сезону. З невеликою додатковою допомогою чарівного вчителя Райана, таємничої дівчини, схожої на ельфів, Клементин та євангельської співачки на ім’я Джозефіна, Кевін вирішує залучити маму до розваг і довести, що одним маленьким голосом може змінити серця багатьох.

«Північний полюс: Відчинений на Різдво»

Коли на Новому: 7 січня, 10:00

Успішна жінка Маккензі Воррен дізнається, що тітонька залишила їй у спадок цілий готель. Він розташований у тихому, спокійному і мирному містечку. Незважаючи на те, що Маккензі реалізувала себе в житті, вона не збирається упускати такий шанс і, незважаючи на різдвяні свята, відправляється в готель. Опинившись на місці, її захоплює хвиля теплих ностальгічних спогадів. Маккензі пам’ятає, як проводила тут час в дитинстві, як веселилася і насолоджувалася життям.

Забувши про роботу, вона мріє залишитися тут, щоб згадати те відчуття щирої радості. І все б нічого, але у неї вже є робота. І тепер Маккензі повинна вирішити, що робити, – довести будинок до пуття і продати за гарною ціною або повністю переглянути свої погляди на життя. І якщо вона невдовзі не зробить вибір, то може втратити всі перспективи.

«Як Грінч украв Різдво»

Коли на Новому: 7 січня, 11:40

Грінч живе на вершині пагорба над маленьким містечком. Єдиний його Друг – це пес Макс. На жителів містечка Грінч давно ображений, тому ні з ким не спілкується. А коли приходить Різдво і всіх накриває щастя, злоба Грінча лише зростає. Він вирішує вкрасти Різдво, щоб усім насолити. Переодягнувшись у Санта Клауса, Грінч пробрався в будинки і крав усі подарунки, їжу та прикраси…

«Нікчемний Я 2»

Коли на Новому: 7 січня, 19:10

Ставши батьком трьох дівчаток, колишній суперлиходій Грю починає вести тихе сімейне життя. Але у світі все ж продовжують траплятися погані речі. Хтось за допомогою величезного магніту викрадає в Арктиці секретну лабораторію, де розробляли хімічну речовину, яка може перетворити будь-яку істоту в нещадну, непереможну машину для вбивства.

Через провали в розслідуванні справи Антідиходійна Ліга через просить допомоги у Грю. Знаючи про його репутації лиходія, з ним погоджується працювати лише Люсі Уайлд, яку надихали злодійські плани Грю. Тим часом за дивних обставинах міньйон починають пропадати.

«Проблемна дитина»

Коли на Новому: 7 січня, 21:00

Бен Хіллі та його дружина Фло – хороші люди, яким не вдається завести дитину. Тому лікар пропонує їм варіант усиновлення. Агент знаходить для них семирічного Джуніора. Відтоді і починається увесь жах. Маленький хлопчик починає влаштовувати справжнє пекло своїм новим батькам.

Родина Хіллі вирішує повернути Джуніора в дитячий будинок. Але дізнавшись, що хлопчика повертають вже в тридцятий раз, Бен розуміє, що він не може так вчинити. Тоді ж з в’язниці тікає небезпечний злочинець, з якого Джуніор давно бере приклад. Бандит бере в заручники Фло і їде з нею. Джуніор переконується в тому, що його кумир — негідник, і повертається до прийомного батька.

«Проблемна дитина 2»

Коли на Новому: 7 січня, 22:30

Джуніор Хіллі — проблемна дитина, яку терпить прийомний батько Бенн. Після розлучення зі своєю дружиною Бен разом з сином переїжджають у квартал, де живуть, в основному, розведені жінки. Тато Хіллі одразу стає завидним нареченим, але Джуніору це не подобається. Він винаходить купу способів, як відвадити цих тіток від батька.

Але одна з жінок все ж змогла захомутати самотнього татуся. Міс Лаванда Дюмор, яка ненавидить Хіллі-молодшого і взагалі всіх дітей на світі, починає зустрічатися з Бенном. Щоб завадити тату одружитися з Лавандою, Джуніор та його маленька подруга Тріксі влаштовують справжній безлад.

«Двоє: я та моя тінь»

Коли на Новому: 8 січня, 13:30

Маленька сирота-пацанка Аманда приїжджає разом з іншими дітьми з дитбудинку до літнього табору. Там вона випадково зустрічається з тихою та спокійною Аліссою, у якої померла мама, а тато знову збирається під вінець. Дівчата схожі наче близнючки, тому вирішують помінятися місцями. Завдання дівчат – перешкодити весіллю та звести опікунку Аманди Діану і батька Аліси Роджера.

«Багатенький Річі»

Коли на Новому: 8 січня, 15:30

Річі Річ – син багатих батьків, статок яких оцінюється в 70 млрд доларів. Він має все, що тільки побажає, окрім друзів. Якось під час однієї зі своїх прогулянок містом Річі познайомився зі звичайними дітьми з вулиці. Вони грали в бейсбол і Річі попросився пограти з ними. Йому вдалося вразити усіх своєю грою, і запросив дітей до себе в гості. На запрошення англійської королеви його батьки полетіли в Англії, а Річі залишився, щоб погратися з друзями. Наступного дня хлопчик дізнається, що літак його батьків взірвали, а мама з татом зникли без вісти. Тепер Річі повинен взяти на себе управління сімейною імперією.

«Нікчемний Я 3»

Коли на Новому: 8 січня, 19:10

Здавалося б, нарешті колишній лиходій Грю, його дружина Люсі, чарівні донечки та посіпаки по-справжньому щасливі. Але раптом виявляється що у Грю є давно загублений брат-близнюк на ім’я Дрю. Брати схожі, як дві краплі води, окрім того, що Дрю має біляве волосся і одягається виключно в біле. Між Грю та Дрю розгорається суперництво – хто з них найкращий?

«Денніс-мучитель»

Коли на Новому: 8 січня, 21:00

П’ятирічний Денніс – складна дитина, яку можна назвати справжнім мучителем. Він не дає спокою дорослим, влаштовує всіляки підстави та підколи. Найбільше від Денніса страждає сусід – містер Вілсон. Особлива його гордість – це сад, над яким він працює на пенсії. Якось у місті з’являється злодій, який промишляє невеличкими крадіжками. Знаючи про всі витівки Денніса, усі одразу починають підозрювати його. Одного разу в їх маленькому містечку з’являється невідомий халамидник, який промишляє дрібними крадіжками. Образившись на таке ставлення, Денніс вирішує втекти і незабаром потрапляє в руки того самого крадія. Хто кого?

«Денніс-мучитель 2»

Коли на Новому: 8 січня, 22:50

Непосида-Денніс ніяк не відчепиться від свого сусіда містера Вілсона, і продовжує мучити його. Якось містер Вілсон стає жертвою шахраїв, які намагаються виманити у старого гроші, продаючи йому ліки, які нібито повертають молодість. Денніс розуміє, що сусіда просто обманюють і щиро хоче допомогти йому. У боротьбі з Деннісом злочинцям прийдеться тяжко.

«Посіпаки»

Коли на Новому: 9 січня, 19:10

Посіпаки — маленькі жовті помічники лиходіїв, які існують з давніх-давен. Вони завжди були відданими друзями для найбільших злочинців в історії. Але через свою дурість вони весь час примудрялися випадково знищити всіх своїх попередніх господарів — Тиранозавра Рекса, Первісну людину, а також Фараона, Графа Дракулу та Наполеона. Після таких провалів посіпаки довгий час жили в Антарктиді. Але у 1960-х роках вони геть здулися без господаря. Тому троє посіпак Кевін, Стюарт і Боб вирушили на пошуки нового боса. Для цього вони приходять на конференцію найбільших злочинців. Там вони хочуть стати вірними посіпаками суперлиходійки Скарлет Противсіх, яка прагне захопити світ. А вже потім на посіпак чекають пригоди з королівською короною, зрада Скарлет, та зустріч з малюком Грю.

«Черговий тато»

Коли на Новому: 9 січня, 21:00

Життя друзів Філа і Чарла було класним, поки їх не звільнили з роботи. Через це їм довелося забрати синів з дитячого садочку, бо платити нема чим. Щоб не зійти з розуму та не сидіти з дітьми наодинці кожен день, Філ та Чарлі вирішили створити власний дитячий центр на дому. Його «фішка» – інноваційні методи виховання, які не тільки вчать дітей науці, а й життєвому досвіду через веселі ігри. Бізнес татусів виявляється дуже успішним, а це не подобається одній з власниць подібного закладу. Вона вирішує забити конкурентів та знищити їхнє дітеще. Хто переможе у цій боротьбі?

«Черговий тато 2»

Коли на Новому: 9 січня, 22:50

Після дитячого центру Філ і Чарлі вирішили, що впораються з літним табором. Ось тільки вони не мають жодного уявлення, як правильно жити в лісі і ремонтувати будиночки. Намагаючись зберегти роботу і не зіпсувати все остаточно, Чарлі просить допомоги у свого батька, полковника у відставці, з яким вже давно не спілкувався. Тепер троє чоловіків намагаються навести порядок в таборі, повернути контроль над дітьми і навчити їх стійкості і умінню прощати помилки.

«Татко-гусак»

Коли на Новому: 10 січня, 15:50

Гусак Пен може займатися чим завгодно, щоб не готуватися до перельоту в теплі краї. А під час тренувального польоту він захотів повимахуватися, зламав крило та випадково відлучив двох маленьких качат Чао та Чи від зграї. Тепер Пену доведеться самому добиратися в теплі краї та ще й малечу за собою тягнути.

«Секрети домашніх тварин»

Коли на Новому: 10 січня, 19:20

Що роблять домашні вихованці, коли їх господарі пропадають на роботі, гуляють, ходять на вечірки, іншими словами, знаходяться не поряд зі своїми улюбленцями? У них своє життя, навіть цікавіше, ніж у людей!

ФІЛЬМИ 2020: список найяскравіших прем’єр року

В одному з будинків у Нью-Йорка живе найщасливіший у світі пес – тер’єр на ім’я Макс. Він та його господарка Кеті – ідеальна пара. Але одного дня Кеті приводить додому величезну замурзану дворнягу на прізвисько Дюк. Макс та Дюк ніяк не можуть поділити любов господарки, і з цього починаються їхні пригоди.

«Супернянь»

Коли на Новому: 10 січня, 21:00

Молодий хлопець Френк Еморі працює в престижному видавництві. Щоб зробити круто кар’єру, Френк готовий піти на все. Навіть усі вихідні няньчити сина свого боса. Однак цей хлопчина виявляється справжнім породженням пекла, яке неможливо контролювати. Можливо, перетерпіти хлопця на вихідних було б не так і складно. Але друзі Френка вирішили привітати його з тридцятиріччям, влаштувавши вечірку в особняку його боса. Пішовши у відрив, Френк не помічає, що син його боса зник…

«Супернянь 2»

Коли на Новому: 10 січня, 22:40

Френк Еморі разом з коханою дівчиною Сонею і компанією друзів відправляється відпочивати до Бразилії. Вони планують зупинитися в готелі батька Соні і весело провести час. А сам Френк готується освідчитися своїй дівчині. Він спланував усе до найдрібніших деталей, але все пішло зовсім не так, як хотілося. Френк дуже прагне сподобатися майбутньому тестю. Але всі спроби приводять до дурних курйозів, які лише погіршують все. Чи вдасться хлопцю налагодити стосунки з батьком Соні та нарешті освідчитися дівчині?

«Підводна братва»

Коли на Новому: 11 січня, 11:10

Маленька рибка Оскар працює на мийці, де щодня чистить зуби китів та жителів води. Він мріє жити в центральному районі міста, де смачна їжа та красиве життя. Єдина. Хто дарує Оскару щастя, – його колега Енджі, яка закохана в нього. Якось Оскар стає свідком вбивства сина «місцевої головної акули» Френкі. Містом швидко шириться чутка, що це зробив саме Оскар. Мовляв, так він вирішив захищати риб свого рифа. Бажаючи помститися за смерть сина, та сама «головна» акула придумує хитромудрий план. Чи справиться Оскар з таким викликом?

«Реальна білка 2»



Коли на Новому: 11 січня, 16:00

Нерозлучні друзі – білка Злюка і пацюк Бадді намагаються вижити в місті, виконуючи секретну місію. Їх горіхова мрія – парк. На їхньому шляху з’являються бідні родичи з парку. Мер міста хоче знищити цей парк. Друзі зібрали велику банду і хочуть перешкодити меру втілити його план.

«Як приборкати дракона»



Коли на Новому: 11 січня, 19:10

Підлітку Іккінгу не надто близькі традиції його племені. Багато років вікінги ведуть війну з драконами. Світ Іккінга кардинально змінюється, коли він зустрічає дракона Беззубика. Беззубик допомагає йому та іншим вікінгам побачити світ з іншого боку …

«Рататуй»



Коли на Новому: 12 січня, 19:00

Щур Ремі живе на горищі. У нього є особливість – надзвичайно тонкий нюх і відчуття смаку. Телепередача кращого кухаря Франції Огюста Гюсто відкриває перед ним світ кулінарії. Він мріє стати справжнім шеф-кухарем, але у його батька – важака зграї, це не викликає схвалення. Батько ненавидить все, що пов’язане з людьми. Одного разу, опиняється в Парижі біля ресторану відомого Гюсто. Він проникає на кухню, де його знаходить прибиральник Лінгвіні. Вони починають спільно працювати, щур допомагає Лінгвіні готувати страви, керуючи його діями сидячи у нього на голові і смикаючи за волосся.

«Еван всемогутній»

Коли на Новому: 12 січня, 21:00

Еван отримує посилку: набір інструментів і штабель дошок. Через деякий час оголошується відправник, ним виявився Бог. Після невдалих спроб уникнути Божого доручення, Еван починає будівництво ковчега. Одного дня на долину обрушується сильний дощ, який змітає усе на своєму шляху.



«Закатати в асфальт»



Коли на Новому: 12 січня, 22:50

Копів Ріджмана і Ентоні усувають від справ. У мережу потрапляє відео, де напарники вибивають зізнання з підозрюваного. Не маючи грошей для існування, вони знаходять роботу в підпіллі. Там у них з’являється ворог – Генрі Джонс. Він нещодавно вийшов з в’язниці і мріє про помсту поліції.