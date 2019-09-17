Новий каналG-spaceШОУМАНІЯІнтрига наростає! У мережі з’явилися нові кадри з шостої частини «Термінатора»

Інтрига наростає! У мережі з’явилися нові кадри з шостої частини «Термінатора»

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Фільм «Термінатор: Фатум» вийде в український прокат 31 жовтня

Кіномани в передчутті! До прем’єри шостої частини «Термінатора» залишилися лічені тижні, й творці картини щосили підігрівають інтерес до неї. Так, наприкінці серпня в мережі з’явився офіційний трейлер «Термінатор: Фатум», а днями Total Film опублікував кадри з фільму.

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На знімках зображені Лінда Хемілтон у ролі Сари Коннор і Арнольд Шварценеггер у ролі T-800. Це вже знайомі глядачам персонажі. Крім них, на промокадрах «засвітилися» і новачки: Ґебріел Луна в ролі Rev-9 і Маккензі Девіс у ролі Грейс.

«Термінатор: Фатум» – кадри з фільму

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Відомо, що «Термінатор: Фатум» – шоста частина франшизи. Вона є продовженням фільму «Термінатор 2: Судний день» 1991 року. Режисером «Термінатор: Фатум» виступив творець першої частини «Дедпула» Тім Міллер, а продюсером – режисер і сценарист перших двох частин «Термінатора» Джеймс Кемерон.

Дивитися трейлер «Термінатор: Фатум» онлайн:

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