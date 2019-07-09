Липень 2019 подарував серіаломанам відразу кілька крутих прем’єр! На екрани повернуться кілька проектів, які вже давно завоювали серця глядачів. Не обійдеться, звісно ж, і без гідних новачків. У цьому матеріалі ми зібрали кращі серіали 2019, які варто подивитися вже в липні. Ми радимо подивитися їх усі! Але якщо в тебе немає так багато часу, ознайомся з добіркою і вибери для себе серіал, трейлер якого зачепив найбільше. Приємного перегляду!

«Дуже дивні справи», 3 сезон

Жанр: наукова фантастика, детектив, драма, трилер, жахи

Дата прем’єри: 4 липня

У ролях: Вайнона Райдер, Чарлі Гітон, Девід Гарбор, Наталія Даєр, Седі Сінк і Калеб Маклафлін та інші.

Прем’єри цього проекту шанувальники чекають з величезним нетерпінням! Адже творці обіцяли, що 3 сезон «Дуже дивних справ» стане найжорсткішим і найстрашнішим за всю історію серіалу.

Нагадаємо, що в кінці другого сезону серіалу «Дуже дивні справи» Одинадцята, яку зіграла Міллі Боббі Браун, зачинила браму в інший вимір. Завдяки цьому вона врятувала не лише друзів, а й увесь світ. Але загроза знищення людства не зникла! У третьому сезоні «Дуже дивних справ» героям доведеться знову вступити в сутичку з монстрами і лиходіями. Хто переможе? Дізнаємося зовсім скоро!

«Країна Різдва»

Жанр: драма, трилер

Дата прем’єри: 2 червня 2019

У ролях: Ешлі Каммінгс, Вірджинія Кулл, Олафур Даррі Олафссон, Закарі Куїнто, Якхара Сміт, Ебон Мосс-Бахрач.

Джо Гілл, син «короля жахів» Стівена Кінга, відомий завдяки двом романам – «Роги» і «NOS4A2» («Носферату»). За мотивами першого твору був знятий провальний за всіма позиціями фільм за участю Деніела Редкліффа. Тепер же канал AMC презентував екранізацію «NOS4A2», що отримала назву «Країна Різдва». Над сценарієм проекту працював Джеймі О’Браян – основний сценарист серіалу «Бійтеся ходячих мерців».

І хоча прем’єра серіалу «Країна Різдва» відбулася ще в червні, епізоди будуть виходити до кінця липня. Фанатам творів Стівена Кінга і його сина Джо Гілла варто обов’язково ознайомитися з цим проектом!

«Найгучніший голос у кімнаті»

Жанр: біографія, драма

Дата прем’єри: 1 липня

У ролях: Аннабелль Волліс, Рассел Кроу, Наомі Воттс, Саймон МакБерні, Сет Макфарлейн, Сієнна Міллер, Алекса Палладіно, Джош Чарльз, Джош Стемберг.

«Найгучніший голос у кімнаті» – новий американський драматичний телесеріал від каналу Showtime. Проект знято в жанрі біографічної драми про Рождера Ейлса, засновника і колишнього генерального директора Fox News. Сюжет серіалу охоплює період з 1996 по 2016 рік, описуючи життя Ейлса від часу заснування каналу і до звільнення після звинувачень у сексуальних домаганнях.

Сценарієм серіалу «Найгучніший голос у кімнаті» займалися Джон Герінґтон Бленд, Лаура Ізон, Том МакКарті та Алекс Меткалф, а режисерами виступили Джеремі Подесва, Карі Скогланд та Стівен Фрірз. І судячи з реакції користувачів мережі на трейлер, проект приверне до себе чимало уваги.

«Пірсон»

Жанр: юридична драма

Дата прем’єри: 17 липня

У ролях: Ізабель Араїса, Бетані Джої Ленц, Джина Торрес, Шантель Райлі, Саймон Кассіанідес, Елі Горі, Вейн Дювалл, Морган Спектор.

«Пірсон» – це спін-офф юридично-драматичного телесеріалу «Форс-мажори». Саме цей проект про сучасну «Попелюшку» Меган Маркл, яка після весілля з принцом Гаррі переплавила свою обручку. Якщо ти в захваті від «Форс-мажорів», серіал «Пірсон» тобі точно сподобається!

Про що ж проект? Він розповідає про особисте і професійне життя успішного адвоката Джесіки Пірсон, однієї з головних героїнь серіалу «Форс-мажори». Дії розгортаються у Чикаго (США), куди Джессіка переїжджає разом із хлопцем Джефом Малоуном. Фінальна серія 7 сезону «Форс-мажорів» стала своєрідним пілотним епізодом проекту «Пірсон» (радимо переглянути, щоб зрозуміти, чого чекати від спін-офф!).

«Пенніворт»

Жанр: теледрама

Дата прем’єри: 28 липня

У ролях: Палома Фейт, Емма Коррін, Бен Елдрідж, Мелісса Кнетчбулл, Джек Беннон, Алекс Міллс, Фредді Картер, Лукас ДіСперроу.

«Пенніворт» – це приквел серіалу «Готем». У ньому описуються юність Брюса Вейна і події, що спонукали його надіти костюм кажана і стати захисником цілого міста. Творці розкажуть про те, що відбувалося з Брюсом до подій, описаних у серії коміксів про Бетмена, і покажуть супергероя абсолютно з іншого боку!

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