PHN0eWxlPgogICAgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7IHRvcDogMDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzUgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgbGVmdDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNjIwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgd2lkdGg6IDMwMHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IGxlZnQ6MDt9fQoKICAgIC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyByaWdodDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8xIHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IHJpZ2h0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE2MjBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEgeyB3aWR0aDogMzAwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDt9fQo8L3N0eWxlPgo8c2NyaXB0PgogICAgZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgewoKICAgICAgICBzbG90U3RpY2tMZWZ0TWFwcGluZyA9IGdvb2dsZXRhZy5zaXplTWFwcGluZygpLgogICAgICAgICAgICAgYWRkU2l6ZShbMCwgMF0sIFtdKS4KICAgICAgICAgICAgIGFkZFNpemUoWzEzNDAsIDYwMF0sIFsxNjAsIDYwMF0pLgogICAgICAgICAgICAgYWRkU2l6ZShbMTUwMCwgNjAwXSwgWzI0MCwgNjAwXSkuCiAgICAgICAgICAgICBhZGRTaXplKFsxNjIwLCA2MDBdLCBbMzAwLCA2MDBdKS4KICAgICAgICAgICAgIGJ1aWxkKCk7CiAgICAgICAgZ29vZ2xldGFnLmRlZmluZVNsb3QoCiAgICAgICAgICAgICcvNTgzMDI4NDQvU0xEU19Ob3Z5X1N0aWt5X0xlZnQnLAogICAgICAgICAgICBbWzMwMCwgNjAwXSwgWzI0MCwgNjAwXSwgWzE2MCwgNjAwXV0sCiAgICAgICAgICAgICdkaXYtZ3B0LWFkLTE1NDA0NzY4NjA4MDUtMCcpLmFkZFNlcnZpY2UoZ29vZ2xldGFnLnB1YmFkcygpKS5zZXRUYXJnZXRpbmcoIm5vdnkudHY5MjcxNDMiLCAiYjkzMDM5ZWViNTI3YTNmZWQ5MzY0NWFhNjY0YTU3YjgiKS5zZXRUYXJnZXRpbmcoIm5vdnlfdHYiLCAibm92eS50diIpCiAgICAgICAgICAgIC5zZXRUYXJnZXRpbmcoInVybCIsICJiOTMwMzllZWI1MjdhM2ZlZDkzNjQ1YWE2NjRhNTdiOCIpLmRlZmluZVNpemVNYXBwaW5nKHNsb3RTdGlja0xlZnRNYXBwaW5nKTsKCiAgICAgICAgc2xvdFN0aWNrUmlnaHRNYXBwaW5nID0gZ29vZ2xldGFnLnNpemVNYXBwaW5nKCkuCiAgICAgICAgICAgICBhZGRTaXplKFswLCAwXSwgW10pLgogICAgICAgICAgICAgYWRkU2l6ZShbMTM0MCwgNjAwXSwgWzE2MCwgNjAwXSkuCiAgICAgICAgICAgICBhZGRTaXplKFsxNTAwLCA2MDBdLCBbMjQwLCA2MDBdKS4KICAgICAgICAgICAgIGFkZFNpemUoWzE2MjAsIDYwMF0sIFszMDAsIDYwMF0pLgogICAgICAgICAgICAgYnVpbGQoKTsKICAgICAgICBnb29nbGV0YWcuZGVmaW5lU2xvdCgKICAgICAgICAgICAgJy81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfUmlnaHQnLAogICAgICAgICAgICBbWzE2MCwgNjAwXSwgWzMwMCwgNjAwXSwgWzI0MCwgNjAwXV0sCiAgICAgICAgICAgICdkaXYtZ3B0LWFkLTE1NDA0NzY3OTI5NjktMCcpLmFkZFNlcnZpY2UoZ29vZ2xldGFnLnB1YmFkcygpKS5zZXRUYXJnZXRpbmcoIm5vdnkudHY5MjcxNDMiLCAiYjkzMDM5ZWViNTI3YTNmZWQ5MzY0NWFhNjY0YTU3YjgiKS5zZXRUYXJnZXRpbmcoIm5vdnlfdHYiLCAibm92eS50diIpCiAgICAgICAgICAgIC5zZXRUYXJnZXRpbmcoInVybCIsICJiOTMwMzllZWI1MjdhM2ZlZDkzNjQ1YWE2NjRhNTdiOCIpLmRlZmluZVNpemVNYXBwaW5nKHNsb3RTdGlja1JpZ2h0TWFwcGluZyk7CiAgICAgICAgfSk7Cjwvc2NyaXB0Pgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfTGVmdCAtLT4KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNTQwNDc2ODYwODA1LTAnIGNsYXNzPSJleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSI+CiAgICA8c2NyaXB0PgogICAgICAgIGdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njg2MDgwNS0wJyk7IH0pOwogICAgPC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfUmlnaHQgLS0+CjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njc5Mjk2OS0wJyBjbGFzcz0iZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEiPgogICAgPHNjcmlwdD4KICAgICAgICBnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE1NDA0NzY3OTI5NjktMCcpOyB9KTsKICAgIDwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
CiAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0iYWRzLW91dHN0cmVhbSI+CiAgICAgICAgCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNlbnRlciI+CiAgICAgICAgCQkJCQk8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE3IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9Ik5vdnlfRnVsbHNjcmVlbiIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Im5vdnkudHYiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4KICAgICAgICAJCQkJPC9kaXY+CiAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+CiAgICAgICAgICAgIA==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
08 липня
Помічено: Дуа Ліпа в обіймах Анвара Хадід
Закохану парочку застукали разом на прогулянці
Нове кохання у світовому шоу-бізнесі! Британську співачку Дуа Ліпу та модель Анвара Хадід офіційно можна назвати парою. Знаменитостей в обіймах одне одного та за поцілунками помітили на фестивалі British Summer Time у Лондоні.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
walenssy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Про те, що між селебріті вирують особливі почуття заговорили ще у червні. 22 червня Анвар відзначав свій день народження в Малібу. На святкування була запрошена і Дуа Ліпа. Але Анвар та Дуа Ліпа стосунків не афішували. Вони відмовлялися відповідати на будь-які запитання щодо особистого життя та не викладали спільні фото у соціальні мережі. Аж поки на фестивалі їх не заскочили разом.
Бажаємо щастя та терпіння закоханим. Адже особисте життя такої зіркової пари не зможе не цікавити публіку.
Фото: Getty Images
Читайте також:
«Время и Стекло» – VISLOVO: слухай новий альбом!
Джамала – «Крок»: співачка випустила спільну пісню з Cape Cod. Слухаємо та насолоджуємося!
PGRpdiBjbGFzcz0iYWRzLW91dHN0cmVhbSIgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsiPgoJCQk8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3OTAiIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0ib3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJOb3Z5X091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0iTm92eV9PdXRzdHJlYW0iIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PgoJCTwvZGl2Pg==
PGRpdiBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyI+CiAgICAgICAgPGRpdiBpZD0iZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MjA4NjE4LTAiIHN0eWxlPSJtYXJnaW4tYm90dG9tOiAzMHB4OyI+CgkJCTxzY3JpcHQ+CgkJCQlnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYyMDg2MTgtMCcpOyBnb29nbGV0YWcucHViYWRzKCkucmVmcmVzaChbc2xvdF9jb250ZW50XSk7IH0pOwoJCQk8L3NjcmlwdD4KCQk8L2Rpdj4KICAgIDwvZGl2Pg==