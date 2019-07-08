Новий каналG-spaceШОУМАНІЯПомічено: Дуа Ліпа в обіймах Анвара Хадід

Помічено: Дуа Ліпа в обіймах Анвара Хадід

Premiere Of 20th Century Fox's

Закохану парочку застукали разом на прогулянці

Нове кохання у світовому шоу-бізнесі! Британську співачку Дуа Ліпу та модель Анвара Хадід офіційно можна назвати парою. Знаменитостей в обіймах одне одного та за поцілунками помітили на фестивалі British Summer Time у Лондоні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

walenssy

Про те, що між селебріті вирують особливі почуття заговорили ще у червні. 22 червня Анвар відзначав свій день народження в Малібу. На святкування була запрошена і Дуа Ліпа. Але Анвар та Дуа Ліпа стосунків не афішували. Вони відмовлялися відповідати на будь-які запитання щодо особистого життя та не викладали спільні фото у соціальні мережі. Аж поки на фестивалі їх не заскочили разом.

Бажаємо щастя та терпіння закоханим. Адже особисте життя такої зіркової пари не зможе не цікавити публіку.

Фото: Getty Images

Читайте також:

«Время и Стекло» – VISLOVO: слухай новий альбом!

Джамала – «Крок»: співачка випустила спільну пісню з Cape Cod. Слухаємо та насолоджуємося!

анвар хадид дуа липа нвоости шоубизнеса шоубизнес Шоумания