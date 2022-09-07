Почалися дощі і прогулянка містом перетворюється на справжній квест: сотні калюж і… постійно мокрі ноги. Знайомо? Щоб позбавити тебе неприємних відчуттів і попередити застуду, ми придумали п’ять способів, які допоможуть зберегти ніжки в теплі і сухості навіть в саму сльотаву погоду. Записуй!

Восени гумові чоботи – незамінна річ! У такому взутті ти навіть у “наймокріші” дні будеш відчувати себе у цілковитій безпеці. До того ж існує безліч крутих і модних моделей гумових чобітків, з різними малюнками і візерунками. Тому можеш не переживати, що твій лук виявиться недостатньо стильним!

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Ну а тим, хто не згоден проміняти свої улюблені чобітки на гумове взуття, на допомогу прийде водовідштовхувальний спрей. З ним, звичайно, особливо не побігаєш по калюжах, але це засіб теж досить ефективний. Головне – зверни увагу на фірму, і ретельно прочитай опис на балончику. Обирай засіб, який не тільки має водовідштовхуючі властивостями, а й захищає від солі, якою комунальники щедро посипають тротуари.

Чохли на взуття хоч і не настільки популярні, як попередні варіанти, але у них теж є безліч плюсів. По-перше, це відмінна альтернатива гумовим чоботам – чохли також зроблені з гуми, тільки одягаються поверх взуття. Крім цього, підошва у них абсолютно не ковзає, тому тобі будуть не страшна навіть найсильніша ожеледь. А ще це відмінний спосіб захистити своє взуття не тільки від дощу і снігу, що тане, а й від бруду. Тож візьми на замітку! До речі, ще один плюс: чохли вміщаються навіть в невелику сумочку, тож ти зможеш всюди їх брати з собою.

Ще один явно виграшний варіант – це взуття на високій тракторній підошві. Жодні калюжі не страшні! А враховуючи, що гранжеве взуття – в моді, виглядати ти будеш дуже стильно. Спробуй поєднувати грубі черевики з ніжними луками і побачиш – результат тобі сподобається!

Ну а якщо ти не хочеш витрачатися на нове взуття або спеціальні спреї, є один прекрасний, а головне економічний лайфхак. На нього ти витратиш всього 2 гривні. Просто придбай в будь-якій аптеці бахіли і перед тим, як взуватися, одягни їх на шкарпетки. Твоє взуття, звичайно, все одно промокне, але завдяки такому «пакетному» захисту ноги залишаться абсолютно сухими!

Фото: IStock