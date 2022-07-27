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BEAUTY-ГАДЖЕТ: Як вибрати праску для волосся?

Як вибрати праску для волосся?

Рівне гладеньке волосся завжди виглядає красиво. Тому практично у кожної дівчини сьогодні або вже є праска для випрямлення локонів, або вона планує її придбати. Щоб допомогти з вибором найбільш відповідної моделі праски, ми хочемо відзначити фактори, на які необхідно звернути особливу увагу.

Вирівнювання волосся праскою відбувається за рахунок нагрівання пластин, якими ти стискаєш і «прасуєш» пасма. Тому не дивно, що насамперед потрібно звернути увагу на покриття пластин. Є кілька різних варіантів:

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  • керамічне покриття – найпоширеніше. Воно рівномірно розподіляє тепло по поверхні пластин, і таким чином праска легко ковзає по волоссю, і вирівняти його дуже просто. При цьому ти не ризикуєш перепалити пасма.
  • металеве покриття вкрай небезпечне для волосся, адже воно легко перепалює локони. Якщо ти все ж вирішила зупинитися на цьому варіанті, обов’язково використовуй сильний термозахист.

Як доглядати за тонким і рідкім волоссям

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  • тефлонове покриття – це один із найкращих варіантів, оскільки воно забезпечує легке ковзання по волоссю, і пасма не «чіпляються» до пластин, навіть якщо на них нанесений якийсь засіб з догляду за локонами.
  • мармурове покриття – це одна з новинок в індустрії краси. Таке покриття має охолоджувальний ефект, тому ймовірність перепалити волосся мінімізується. Це ідеальний варіант для тонкого й посіченого волосся.

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  • титанове покриття – найміцніше. Такі пластини зменшують тертя і дозволяють прасці легко ковзати по волоссю, не травмуючи його. Найчастіше прасочка саме з титановим покриття використовується в професійних салонах краси.
  • турмалінове покриття знімає статичну електрику з волосся за рахунок вмісту в пластинах негативно заряджених частинок.

Важливо також вибрати підходящі пластини за шириною. Моделі з широкими пластинами підійдуть для густого й довгого волосся, з вузькими або середньої ширини – для короткого й тонкого, міні-праски впораються з чолкою. Якщо ж ти плануєш робити локони, зверни увагу, щоб пластини були з закругленими краями.

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Віддай перевагу моделям прасок, у яких є регулятор температури. Це дозволить тобі стежити за температурою пластин і вибрати необхідний режим, який не травмує твоє волосся.

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За можливістю вибирай модель праски з дисплеєм, так значно простіше виставити потрібну температуру пластин, а на деяких моделях – ще й час.

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Функція автоматичного вимкнення, звісно, не обов’язкова. Однак щоб убезпечити себе від важких думок «а чи вимкнула я праску?…» і не бігти стрімголов вимикати її, вибирай праску з цією функцією. Вона заощадить тобі купу нервів і часу, перевірено!

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От і всі секрети! Звісно, обов’язково стеж, щоб у коробці з праскою була гарантія, і щоб пластини були без дефектів – тріщин, сколів, шорсткостей. Бо за будь-яку з цих, на перший погляд, непомітних дрібниць буде чіплятися твоє волосся, і як результат – травмуватися. А це нам абсолютно не потрібно, правда?

Фото: IStock

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