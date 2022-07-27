Пишне об’ємне волосся – мрія кожної. Та не всім дівчатам пощастило мати таке. Рідке, тонке, слабеньке – саме такими невтішними словами багато хто може описати свої локони. Проте не варто засмучуватися, якщо твоє волосся не таке густе, як хотілося б. Все можна виправити – і навіть найтонші й ламкі волосинки зміцнити! Ми зібрали для тебе ТОП-5 порад, як доглядати за рідким волоссям, і як зробити свою шевелюру густою та об’ємною!

Отже, варто з самого початку зазначити, що тонке волосся – це така ж особливість, як родимки та колір очей: їх не можна змінити. Ну не можна зробити тонке волосся товщим, хоч що б там писали на баночках із масками, шампунями та бальзамами. Зате можна тонкі волосинки зміцнити, і виглядатимуть вони значно краще і здоровіше! От побачиш, навіть без потовщення можна перетворити своє рідке волосся на красиву і пишну зачіску. Головне – терпляче і грамотно за ним доглядати.

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Перше і дуже важливе правило – це стежити за своїм способом життя та харчуванням. Волосся реагує на все, на кожну різку зміну твого настрою. Тому нерідко стрес є причиною випадання волосся та інших неприємностей – намагайся уникати негативу, і твоє волосся подякує тобі за це. Харчування теж відіграє дуже важливу роль. Обов’язково включи до свого раціону продукти, багаті на вітаміни А, Е, С, Н, групи В, а також необхідні мінерали – залізо, цинк, кальцій, сірку, кремній, селен. Вони допоможуть волоссю стати міцнішим та здоровішим!

Друге правило: мити тонке волосся слід м’якою водою. Для рідкого тонкого волосся вода з-під крану згубна. Тому якщо ти твердо вирішила, що твоєму волоссячку потрібен особливий догляд і турбота, то доведеться кожного разу фільтрувати воду, або ж купувати питну бутильовану. У крайньому випадку можеш закип’ятити воду з-під крана й помити голову нею. Ополіскувати волосся після миття найкраще прохолодною мінеральною водою. Маленький лайфхак: якщо додати в неї таблетку аптечного кальцію – волосся стане вдвічі об’ємнішим!

Третє правило! Якщо у тебе тонке й рідке волосся, постарайся обмежити використання бальзамів та кондиціонерів. Без них після миття волосся виглядатиме густішим, а зачіска – пишнішою. Заміни покупний ополіскувач натуральним – наприклад, відваром ромашки, подорожника або шавлії. Ось побачиш, так твоє волосся залишатиметься чистим значно довше!

Правило четверте: обов’язково балуй волосся масочками! Звісно, можна в магазині знайти різноманітні маски для тонкого волосся. Та значно краще зробити їх самостійно вдома з натуральних інгредієнтів. Вибирай рецепти масок з яєчними жовтками, кислим молоком та жирним кефіром, сметаною, білою глиною.

Як вибрати праску для волосся?

Маски на основі олій – оливкової, льняної та касторової – з додаванням коньяку або лимонного соку теж дуже добре впливають на тонке волосся. Якщо ж крім пишності ти хочеш надати волоссю здорового блиску, додай у маску пару крапель апельсинової або лимонної олії!

І, звісно, п’яте правило – це правильний вибір гребінця. Відразу відмовся пластмасових гребінців та варіантів з металевими зубцями. Віддай перевагу щіткам із натуральною м’якою щетиною або ж гребінцям із дерев’яними зубчиками.

Якщо ти хочеш зробити укладку, використовуй різноманітні пінки та муси – вони обволікають волоски, склеюють лусочки і надають локонам акуратного та доглянутого вигляду. Та не забувай змити засоби перед сном – це дуже важливо! Якщо ж помити голову немає сил, хоча б ретельно вичеши засіб з волосся гребінцем з частими зубцями.

Ось і всі секрети! Як бачиш, безсумнівно, рідке й тонке волосся потребує особливої уваги та догляду, проте ніяких надприродних зусиль. Запасися терпінням, і дуже скоро ти побачиш, як твоє тонке й ламке волосся перетворюється на розкішну доглянуту і блискучу шевелюру.

Фото: IStock