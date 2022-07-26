Як відбілити зуби в домашніх умовах: Поради стоматолога

Оксана Михайлюк, провідний стоматолог та блогер розповіла Новому каналу секрети відбілювання зубів

Білосніжна посмішка – визнаний еталон краси та здоров’я. Досягти його цілком реально, якщо мати справу з професіоналами. Сучасні методи дають змогу відбілити зуби всього за один візит до стоматолога. Тому не дивно, що популярність цієї процедури з кожним роком зростає. Усі ми полюбляємо кожного дня вживати в їжу такі продукти, які точно пошкоджують наші зуби. Але існує один «лайфхак», який допоможе вберегти емаль від потемніння. Особливу увагу потрібно звернути кавоманам.

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– Як будь-яка медична процедура, відбілювання має протипоказання, які можна поділити на абсолютні та відносні. Категорично не можна проводити процедуру відбілювання при захворюваннях пародонту (пародонтит, гінгівіт та інші захворювання ясен), у період носіння брекетів і дітям до 16 років. Протипоказанням також є вагітність та період лактації і, звичайно, алергія на перекис водню. Відбілювання не проводять за наявності карієсу – зуби перед відбілюванням необхідно вилікувати. Також протипоказанням є чутливість зубів до гарячого і холодного. Тому, перш ніж записуватись на процедуру, рекомендовано прийти на консультацію, щоб лікар міг оглянути вас, виявити можливі протипоказання, визначити стан гігієни та наявність карієсу, – наголошує Оксана.

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– Я сама обожнюю каву, тому можу відкрити свою маленьку таємницю: каву завжди п’ю через соломинку, щоб уникнути прямого контакту з зубами. Щодо своєї професії, такої точки з якої я зрозуміла, що хочу бути саме стоматологом, ніколи не було в моєму житті. Відколи я себе пам’ятаю, завжди чула багато історій про пацієнтів та роботу, спочатку між моїми батькам, згодом до них приєднався і брат. Думок про можливість обрати будь-яку іншу професію, я навіть не допускала. Вже тоді мені це було дуже цікаво і я з захопленням розпочинала свій шлях,- розповідає стоматолог.

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Стоматолог, на думку Оксани Михайлюк це частково митець, одна з найвідповідальніших професій, особливо коли це стосується естетики. Людина, яка відпускає зі своєї клініки пацієнтів з новою усмішкою, емоціями, бажаннями та можливостями. Як не крути, це доволі велика частина змін у зовнішності. Статистика нам говорить, що 47% людей, при знайомстві звертають увагу саме на усмішку.

– Найцікавіше у нашій професії для мене – це дві речі. Перша – це вся історія від початкової фотографії, поки що незнайомої тобі людини в студії, до завершення лікування, коли вона з новою усмішкою та емоціями, дивиться нас себе та отримує від цього задоволення. Друга – це стоматологічні інтернаціональні курси, які ми проводимо. До прикладу Лас-Вегас, з якого ми повернулися зовсім нещодавно, а я все ще досі не можу відійти від цього шквалу емоцій та від тотального задоволення. Поки ти у цій атмосфері працюєш, допомагаєш, віддаєш себе на всі 100%, тим самим, мотивуєш самого себе, – ділиться Оксана Михайлюк.

Фото: IStock

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