Як налаштуватися на заняття спортом, якщо графік та можливості обмежені? Завдяки новій карантинній реальності є дуже легкий спосіб не лише підібрати ефективні вправи, а й зарядитися мотивацією від людей, які обожнюють спорт так само, як і ти. Дякуючи соцмережам, кожен може повторити воркаут від зіркових тренерів чи потренуватися онлайн одночасно із професійним спортсменом, дивлячись його прямий ефір. Де шукати кращих із кращих у цій сфері? Всі явки та паролі у цьому матеріалі.

ТОП-10 акаунтів фітнес-блогерів

Андрій Хомицький – тренер зірок та професійних спортсменів. Саме він допоміг NK досягти бажаної фізичної форми. На своїй сторінці Андрій проводить безкоштовні стріми-тренування, розповідає про харчування, мотивацію та своє життя. Погортайте його пости – там багато збережених відеокомплексів вправ як на всі м’язи тіла, так і окремі проблемні зони.

Чули про барре? Це вправи на всі м’язи, в яких використовуються силові комплекси, елементи балету, пілатесу та йоги. Ксенія Агафонова, сертифікований інструктор із міжнародною ліцензією, розповідає про це в Instagram. Вона активно спілкується з підписниками, віртуально запрошує у своє життя та надихає на зміни. Її профіль – це мікс лайфстайлу та корисної інформації.

Марина Боржемська допомогла схуднути десяткам людей в одному з українських телешоу. На своїй сторінці тренерка дає багато корисної інформації не тільки про спорт, а й про харчування. Марина проводить безкоштовні стрім-тренування, сесії питань і відповідей, а для зручності підписників зберігає різні комплекси вправ у постах. Завдяки великому об’єму корисної інформації можна самостійно зібрати спортивну програму, яка підходить особисто вам.

Дякуючи технологічному прогресу, кожен може безкоштовно отримати віртуальну рекомендацію від бронзового призера Олімпійських ігор Анни Різатдінової. У своєму профілі спортсменка розповідає не лише про своє життя. Вона дає перевірені професійні поради: як краще тренуватися, з якою інтенсивністю, як покращити розтяжку, щоб сісти на шпагат. Надихаючись контентом Анни, хочеться стати кращою версією себе.

Для шанувальників йоги є гарний онлайн-партнер – Ольга Земкова. На її професійній сторінці в Instagram вдосталь вправ, важливої інформації та гарних знімків для мотивації. Якщо ви щиро закохані в йогу, то пости та стріми Ольги допоможуть урізноманітнити тренування та харчування. Окрема подяка за комплекс дихальних вправ для людей, що відновлюються після COVID-19.

Наталія Гоцій – всесвітньовідома українська модель, яка не уявляє свого життя без спорту. Під своє захоплення вона створила окремий телеграм-канал. Там – сотні відео, які можна подивитися у будь-який момент. Наталя зняла у реальному часі різні комплекси тренувань. Щоб потренуватися разом із Наталією потрібно лише увімкнути запис, який вам до вподоби. Важливо, що модель не лише демонструє вправи, а й описує їх правильне виконання. Приєднуйтеся до t.me/nataliiagotsii

Знайомтесь – Гідеон Аканде, тренер із Чикаго. Його профіль – силові тренування. Якщо ви запланували підсушитися чи набрати рельєф, то гайда до нього в Instagram. Гідеон зжене п’ять потів і підкаже, як ефективно тренуватися, якщо під рукою немає необхідного обладнання.

Переглянути цей допис в Instagram Мелісса Алькантара – жінка, зіткана із м’язів. Вона відома серед фітнес-тренерів тим, що займається із самою Кім Кардаш’ян. Мелісса комплексно подає знання у своєму профілі – мотивація, харчування, тренування. Десятки вправ та фото самої Мелісси підтримають вас морально, коли захочеться все кинути.

Хто не знає Аніту Луценко? Ця тренерка із величезним багажем знань щедро ділиться інформаціює у своєму Instagram. Чи варто тренуватися при варикозі? Як зменшити ікри? Яке із кардіотренувань обрати? Чи можна звузити талію? Це лише невеличка частина питань, на які відповіла Аніта. Вона активно розповідає про харчування, розвінчує міфи та ділиться радощами свого життя. Приєднуйтесь та заряджайтеся енергією змін та позитивом.