Завтра важливий день (свято, нарада, вечірка), і ти вже місяць в передчутті: підготувала наряд, продумала макіяж. І тут ввечері, підійшовши до дзеркала, помічаєш ЙОГО: ненависний прищик на обличчі, який не «сховати» жодними тоналками й пудрами. Всі хоч раз опинялися у такій ситуації, чи не так? Насправді це зовсім не привід засмучуватися, і відмовлятися від побачення або вечірки. Із будь-якою проблемою можна впоратися, у тому числі – і з раптово «вискочившим» прищиком. І зовсім не обов’язково бігти проти ночі у салон краси або до косметолога, все можна виправити самостійно і в домашніх умовах.

Перше і головне правило – не смій його видавлювати! Так ти ризикуєш занести бруд в ранку, і з невеликого горбка прищик цілком може перетворитися в «прекрасне» запалення, яке вже точно помітять всі навколишні. Проблема не тільки не зникне, а навпаки – гіперболізується. Тож, руки геть!

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У багатьох на підвіконні росте в горщику алое. Ця дивовижна рослина має чудодійні властивості, однією з яких і є лікування запалених зон. Акуратно відламай один свіжий листочок алое, розріж його вздовж, і соком, що виділився, гарненько змасти запалене місце. Для посилення ефекту можеш докласти листок розрізаною стороною до прищика, закріпити його пластирем і залишити на ніч!

Ще один ефективний засіб – це банальний йод. Візьми ватяну паличку, злегка змочи її в йоді і точково нанеси засіб на прищик. Будь акуратною, і покрий засобом виключно проблемне місце, не зачепивши шкіру навколо. І ще одне! Якщо у тебе дуже чутлива шкіра, цей спосіб використовувати не рекомендується, так як є ризик отримати опік.

Непоганим засобом від прищів також є мазь Вишневського або іхтіоловая мазь. Знову ж ватною паличкою акуратно нанеси мазь на прищик і залиш на ніч. Такий спосіб допомагає краще всього, якщо прищик вже встиг дозріти. Тоді як алое найефективніше «працює» на початковому етапі, коли тільки з’явилося запалення.

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Ці засоби допоможуть тобі оперативно вилікувати прищик, але якщо ти часто стикаєшся з подібною проблемою, варто подбати і про профілактичні процедури.

Наприклад, відмінним способом в боротьбі з прищиками є 1-2% розчин саліцилової кислоти. Змочи ним ватний диск і протри обличчя. Саліцилова кислота підсушує шкіру, тому, коли впораєшся із запаленнями, обов’язково скористайся зволожуючим кремом, щоб шкіра не почала лущитися!

І не забувай про щоденний догляд. Ранок починай з очищення шкіри, а перед сном не забувай змивати макіяж і наносити крем. Ось побачиш, шкіра буде тобі дуже вдячна за турботу!

Фото: IStock