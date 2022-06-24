Фатинова спідниця спочатку вважалася предметом одягу виключно для танцівниць. Усім знайомий образ «білого лебедя» зі знаменитого балету Чайковського, на диво ніжний і легкий. Витончена пачка надає балеринам жіночності і невагомості, тому незабаром подібні спідниці почали приміряти дівчата і менш «танцювальних» професій.

Сьогодні фатинову спідницю можна знайти в колекціях майже кожного бренду. Дизайнери сміливо експериментують із довжиною, тому на подіумі можна зустріти і класичні балетні короткі пачки, і невагомі довгі спідниці. Часто фатин стали використовувати і при створенні суконь, адже цей матеріал допомагає втілити в життя неймовірні казкові образи, а яка ж дівчина не мріє приміряти вбрання чарівної принцеси?

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У цьому сезоні в тренді середня довжина, і спідниці не стали винятком. Міді-спіднички з фатину підкорили всіх модниць! А враховуючи, що вони підходять практично до будь-якої фігури, не дивно, що цього літа саме такі спідниці стали незамінним предметом гардероба.

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Незаперечна перевага полягає в широкій палітрі кольорів. Фатин буває абсолютно всіх відтінків, а з огляду на тренд на багатошаровість, дизайнери натхненно створюють абсолютно неймовірні райдужні спіднички!

Носити фатинову спідницю можна з чим завгодно. Найвдалішим поєднанням цього літа стане міді-спідниця з ультрамодним кроп-топом. Зверху можна накинути легкий піджачок або джинсову куртку. З фатиновою спідницею можна створювати і агресивніші образи.

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Скомбінуй чорну багатошарову спідницю зі шкіряною косухою із заклепками, взувай масивні ботильйони або туфлі на широких підборах і вуаля! Образ королеви рок-н-ролу готовий!

Однак стиліст Нового каналу Лілія Іноземцева радить дотримуватися деяких правил, щоб уникнути конфузу:

– Фатинова спідниця це мило і жіночно, але є вікові обмеження – вони підходять лише юним дівчатам. Носити ці спідниці можна як заманеться, з кедами або човниками, з принтованою майкою або ніжною блузою! Це легковажне віяння street fashion, з яким можна гратися, якщо є настрій.

Тож не намагайся змусити свою бабусю одягнути ультрамодну фатинову спідницю – це виглядатиме безглуздо. А сама сміливо вибирай легку яскраву спідничку, і вперед на прогулянку улюбленим містом!

Фото: IStock