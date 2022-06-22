Догляд за шкірою обличчя влітку: основні правила

Від високих температур і гарячого літнього вітру наша шкіра стає сухою і починає лущитися. Щоб уникнути такої неприємності, потрібно запам’ятати кілька простих правил догляду та щодня їм слідувати. Нічого складного, просто доведеться дещо змінити звичні процедури! Зате результат тебе приємно здивує вже через 2-3 дні, шкіра стане ніжною і гладенькою, а лущення та відчуття стягнутості зникнуть без сліду!

Отже, перше і найважливіше правило: вмивайся якомога частіше. Влітку пил інтенсивно осідає на шкірі, і дуже швидко забивається в пори, що сприяє появі запалень. Щоб цього уникнути, постарайся якомога частіше вмиватися водою. Тільки не крижаною, розпалена шкіра після холодного душу «стягується» і з’являються неприємні відчуття. Після вмивання нанеси на шкіру зволожуючий крем, бажано на водяній або кисневої основі.

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Правило друге: відмовся від косметики. Ми вже неодноразово про це говорили, але все ж нагадаємо! Постарайся якомога менше засобів використовувати при макіяжі, заміни тональний крем і пудру кремом із тонуючим ефектом, його вистачить надовго, і при цьому він не буде подразнювати шкіру і «стікати» з обличчя.

Постарайся протирати шкіру кубиками льоду з відвару ромашки. Така проста процедура відмінно очищає шкіру і тонізує її. Приготувати відвар просто: 1 ст.л ромашки (купити можна в будь-якій аптеці) залий склянкою окропу, проціди, і залиш остигати. Охолоджений відвар розлий у формочки для льоду, і залиш до повного застигання. Щоранку і бажано – перед сном, протирай обличчя цими кубиками.

Тримайте засоби для догляду в холодильнику. По-перше, так креми і лосьйони збережуть свої властивості на більш тривалий термін, а по-друге, наносити прохолодну косметику набагато приємніше в жарку погоду!

Завжди носіть з собою в сумочці спрей з термальною водою або міст, і зволожуй шкіру якомога частіше. Такий «легкий душ» прибере жирний блиск, і постійно буде тонізувати шкіру.

Користуйся сонцезахисним кремом, навіть якщо ти не збираєшся на пляж. Чомусь прийнято вважати, що засмагаємо ми в основному тільки на пляжі, але навіть по дорозі на роботу ніс може обгоріти, і потім тиждень старанно «облазити».

Як зберегти засмагу надовго

Щоб уникнути цього і захистити шкіру від негативного впливу УФ-променів, обов’язково наноси сонцезахисний крем перед виходом із дому.

Бережи очі! Носи сонцезахисні окуляри не на голові, як обруч, а на очах. По-перше, вони захистять від прямого сонячного впливу ніжну шкіру навколо очей, а по-друге тобі не доведеться жмуритися, і зморшки не з’являться завчасно.

Фото: IStock