Як вибрати сонцезахисний крем і що таке SPF-фільтр?

Тривале перебування на сонці може подарувати нам не тільки бажану засмагу, а й безліч не надто приємних сюрпризів і навіть проблем зі здоров’ям. Але не все так погано – на щастя, існують спеціальні косметичні засоби, що містять сонцезахисні фільтри. Вони створені, щоб захищати нас від шкідливого впливу сонячних променів. Чим такі засоби відрізняються один від одного, як працюють, на яких числах SPF зупинити свій вибір – ми постараємося відповісти на всі ці та багато інших питань і розкладемо все по поличках

Всі сонцезахисні засоби (креми, лосьйони, масла) мають різну ступінь захисту від ультрафіолетових променів – так званий SPF-фактор. Він виражається індексом від 4 до 50 (розшифровується як Sun Protective Factor – сонцезахисний фактор). Це число вказує на рівень захисту від сонця – чим вища цифра, тим вищий відповідно захист.

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Сонцезахисний крем необхідно наносити на шкіру не тоді, коли ти вже на пляжі, а приблизно за півгодини до виходу на сонце – інгредієнти повинні вбратися в шкіру.

Крем будь-якого рівня захисту повністю ефективний тільки перші дві години, після чого ступінь захисту падає. Тож радимо оновлювати шар крему на шкірі кожні дві години. Заново використовувати сонцезахисний крем рекомендується відразу після купання і витирання рушником.

Обов’язково не полінуйтеся приділити кілька хвилин вивченню товару при покупці і почитай склад. Не радимо вибирати засіб, у складі якого знаходяться: Benzophenone-3 (Oxybenzon), Benzophenone-4 (Sulisobenzone), Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone) і Оctocrylene – вони можуть провокувати фотодерматити або ендокринні порушення.

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