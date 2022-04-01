З Днем сміху: Добірка привітань з 1 квітня



Сьогодні 1 квітня і традиційно це День сміху. І хоча настрій не дуже святковий, карантин – не привід відмовляти собі в веселощах, головне веселитися, не виходячи з дому! Будь особливо уважним, цілком ймовірно ті, з ким ви живете під одним дахом, вже приготували парочку несподіваних сюрпризів і приколів! А якщо є бажання, можеш і сам кого-то розіграти – тільки по-доброму, для цього дивись, які є круті ідеї домашніх розіграшів в нашій добірці. Ну а якщо жартувати над друзями не хочеться, можеш просто привітати їх – відправити прикольні листівочки або вірші з привітаннями. Кращі поздоровлення з 1 квітня шукай в нашій добірці!

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З 1 квітням я вітаю,

Розслаблятись – дозволяю!

Смійся добре й веселись,

Вище носа, усміхнись!

Десь колись на перше квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма

Можна келих пить до дна!

Перше квітня, перше квітня

Ха-ха-ха – брехня всесвітня.

Всіх вітаю я з цим днем,

Будь не дурнем, будь конем!

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Пам’ятаєш, в дитинстві дорослі не розуміли, від чого ти, як дзига, не сидиш на місці і весь час що-небудь придумуєш? Сьогодні у тебе є квиток у дитинство на цілий день, адже сьогодні – 1 квітня, час жартів і сміху! Я вітаю тебе і бажаю на один день стати тим самим веселим і кмітливим жартівником!

І наостанок п’ятірка жартів, які можна відправити в смс друзям і подарувати їм декілька незабутніх моментів!

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Дякую, що прочитали це SMS-повідомлення! З вашого рахунку знято 100 грн..

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Знаєш, я щойно подумала, що тобі, напевно, дуже холодно і самотньо спати одному. Раптом ще страшний сон насниться. Тому я вирішила тебе розбудити про всякий випадок (відправляти під ранок).

Ніжний і слухняний маленький бегемотик шукає порозуміння, ласки, любові і … чого-небудь смачненького!

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Я дізналася, який камінь твій за зодіаком! Судячи з усього – це цегла.

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Надішліть на будь-який номер СМС повідомлення «Ти де?» о 4 годині ранку і отримаєте прикольну фразу на свій мобільний.

Фото: iStock